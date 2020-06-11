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موعد صرف الدفعة الثانية من منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

بواسطة سعيد كامل
الدكتور محمد سعفان

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة بأن اللجنة الوزارة العليا المنوط بها متابعة رعاية العمالة الغير منتظمة التى تضررت من تداعيات فيروس كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة وقدرها 500 جنيه والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت وزارة القوى العاملة بانه سيتم اعتباراً من يوم 21 يونيو وحتى يوم 25 يونيو الجارى البدء فى صرف منحة الرئيس السيسي وقدرها 500 جنيه الدفعة الثانية من خلال ماكينات الـ ATM التى استلمها المستحق للمنحة عند صرف الدفعة الأولى من المنحة مع التأكيد من وصول رسالة نصية على رقم التليفون المسجل من قبل.

وقد كشفت القوى العاملة عن تقسيم الاعداد المستحقة لمنحة الـ 500 جنيه الدفعة الثانية إلى شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من ماكينات الصرف الآلى ، حيث سيتم السامح لعدد 260 ألف مستحق يومياً، وذلك من خلال رسالة نصية صسوف ترسلها وزارة الاتصالات على التليفون الشخصى لكل مواطن يستحق صرف المنحة قبل موعد الصرف بحوالى 48 ساعة.

وتهدف الوزارة من وراء تقسيم المستحقين إلى شرائح الحفاظ على سلامة المواطنين من التزاحم والتكدس امام ماكينات الصرف، مؤكدة بأنه من المقرر أن يتم صرف المرحلة الثانية من المنحة لعدد مليون و600 ألف و216 عامل وعاملة، حيث سيتم صرف ما يزيد عن 800 مليون جنيه خلال هذه الدفعة، وذلك من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية.

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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