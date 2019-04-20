يُعد تبكير مواعيد صرف رواتب العاملين بالحكومة في هذا الوقت أمرا موسميا وروتيني، حيث اعتدنا على صدور قرار بصرف القبض قبل أي مناسبة كبرى كشهر رمضان أو عيد الفطر والأضحى.

يُعد ذلك تيسيرا من الدولة على مواطنينها، حيث تتطلب هذه المناسبات إستعدادا خاصا، حيث تخصص الأهالي ميزانية مضاعفة لهذه المناسبات نظرا لإحتوائها الكثير على وسائل الترفية سواء شراء الملابس الجديدة، أو الرحلات أو العزائم والولائم التي يتمتع بها الشهر الكريم.

موعد صرف راتب شهر إبريل

كانت قد أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف قبض شهر إبريل وهو الشهر الذي يسبق رمضان، يوم الإثنين 22 وإلى نهاية الشهر، ويستطيع المتعاملون بكروت الصرافة ATM أن يقوم بالسحب أيضا في هذه المدة.

وأما توقيت صرف المعاش فقالت “المالية” أن عمليات الصرف ستبدأ من يوم 8 إلى يوم 12.

موعد مرتبات شهر مايو من المقرر أن تكون هي الأخرى فى وقت باكر حيث ستبدأ من 23 إلى 29 مايو.

← إقرأ أيضاً: