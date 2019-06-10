وافق مجلس النواب، أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والخاص بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة ورفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 900 جنيه، إذ يبلغ عدد المستفيدين من الزيادة نحو 9.8 ملايين مستفيد.

150 زياد في المعاشات كحد أدنى

تقدمت الحكومة بمشروع قانون يفيد زيادة المعاشات بنسبة 15 % كحد أدنى 150 جنيها للزيادة، كما وضعت حد أقصى للمعاش نحو 900 جنيه، واستعرض رئيس لجنة القوى العاملة جبالي المراغي تقرير اللجنة المشتركة حول المشروع.

28.1 مليار جنيه تكلفة الزيادة المعاشات

وأكدت وزارة التضامن، أنها حريصة على تحسين، فبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832،5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين نحو 9،8 مليون مستفيد.

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات

أقر القانون زيادة المعاشات مع بداية العام المالي الجديد والذي يبدأ في يوليو المقبل، أي أن صاحب المعاش سيصرف الزيادة الجديدة في معاش شهر يوليو والذي يبدأ صرفه بداية من 1 إلى 10 يوليو باختلاف جهات الصرف.