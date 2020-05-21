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موعد صرف السلع التموينية في يونيو.. واستعدادات العيد

بواسطة معتز بدوي
وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من جهودها في الفترة الحالية، بالعمل على توفير كافة السلع الأساسية والتموينية للمواطنين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار جهود الحكومة للحد من انتشار الوباء، الذي أثر بالسلب على اقتصاد البلاد.

1 موعد صرف السلع التموينية في يونيو
2 استعدادات وزارة التموين لعيد الفطر

موعد صرف السلع التموينية في يونيو

وأعلنت وزارة التموين، على لسان أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه “لن يكون هناك أي تغيير في مواعيد الصرف عن شهر مايو، ومواعيد الصرف ثابتة مع بداية الشهر الجديد”.

وأكد وزير التموين، أن عملية صرف السلع التموينية كما هي في المنافذ التموينية من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، أما عن المخابز استعمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساء.

استعدادات وزارة التموين لعيد الفطر

وفي سياق ذي صلة، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهودها، استعدادا لموسم عيد الفطر المبارك، وذلك وفق توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وفق الخطط التالية:

  • متابعة المطاحن والمخابز بالقطاعين العام والخاص عملا على ضمان توفير الخبز للمستهلكين بكافة المناطق بسهولة ويسر.
  • المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق خلال فترة العيد للتأكد من توافر مستلزمات العيد والسلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، وكذلك التأكد من تواجد أسطوانات البوتاجاز بالإضافة إلى السولار والبنزين.
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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