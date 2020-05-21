موعد صرف السلع التموينية في يونيو.. واستعدادات العيد

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من جهودها في الفترة الحالية، بالعمل على توفير كافة السلع الأساسية والتموينية للمواطنين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار جهود الحكومة للحد من انتشار الوباء، الذي أثر بالسلب على اقتصاد البلاد.

موعد صرف السلع التموينية في يونيو

وأعلنت وزارة التموين، على لسان أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه “لن يكون هناك أي تغيير في مواعيد الصرف عن شهر مايو، ومواعيد الصرف ثابتة مع بداية الشهر الجديد”.

وأكد وزير التموين، أن عملية صرف السلع التموينية كما هي في المنافذ التموينية من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، أما عن المخابز استعمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساء.

استعدادات وزارة التموين لعيد الفطر

وفي سياق ذي صلة، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهودها، استعدادا لموسم عيد الفطر المبارك، وذلك وفق توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وفق الخطط التالية: