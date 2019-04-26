التضامن تُعلن تقريب موعد صرف المعاشات والمرتبات لشهر مايو قبل رمضان

كشفت اليوم وزارة التضامن الإجتماعي عن تقريب موعد صرف معاشات شهر مايو، خلال الإجراء الروتيني السنوي المتبع قبل شهر رمضان، حيث أعلنت عن تقديم موعد سحب المعاش 10 أيام كاملة، ليستطيع المستفيد من المعاش الحكومي قبض راتب تقاعده مع بداية شهر مايو، والموافق الأربعاء 24 شعبان، أي قبل رمضان ب 5 أيام تقريبا، وذلك حسب ما تُعلن عنه رؤية هلال رمضان.

توقيت صرف معاش مايو 2019 بداية من 1/5/2019

ألية الصرف

من المقرر أن تُصرف المعاشات عن طريق ماكينات ATM المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى منافذ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ومكاتب البريد والبنوك، وأكدت وزيرة التضامن ” غادة والي” في بيانها الأخير على انتهاء عمليات إيداع أموال المعاشات في الأماكن المخصصة للصرف، قبل بداية أول يوم عمل في الشهر الجديد والموعد المحدد مسبقا لإستلام المعاش، وأشارت إلى أن عدد المنتفعين من المعاش يقدر ب 7.9 مليون مواطن وبلغت القيمة الإجمالية المستحقة لهم 13 مليار جنية مصري.

مرتبات شهر مايو

23 إلى 29 مايو

موعد صرف معاشات الضمان الإجتماعى بالسعودية

الوضع مختلف قليلا في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة العمل عن ميعاد تسليم معاشات الأفراد من منتفعي المعاشات الضمنية أو المساعدات النقدية وبدل غلاء المعيشة والجزء الخاص بتسديد فواتير الكهرباء، في بداية شهر رمضان المبارك، حيث الموعد المحدد شهريا مسبقا، ولم تصرح الوزارة عن أي تقديم في موعد الصرف، ويمكن الإستعلام عن موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي عن طريق الدخول لموقع الوزارة، وكتابة رقم السجل المدني.