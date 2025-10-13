موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 وتفاصيل زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك المعلمون والعاملون في الوزارات والهيئات الحكومية.

ووفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، تبدأ عمليات صرف المتأخرات يومي الثلاثاء 7 والأربعاء 8 أكتوبر، بينما يتم صرف المرتبات الشهرية خلال الفترة من الخميس 23 وحتى الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذا الترتيب يأتي بهدف ضمان انتظام عملية الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ البنوك، بما يسهم في تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم في مواعيد محددة ومنظمة.

زيادات الحد الأدني للأجور 2025

اعتمدت الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ضمن خطة تحسين مستوى المعيشة للعاملين، حيث تمت الموافقة على علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهرياً.

وجاءت قيمة الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة كما يلي:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه

الدرجة العالية: 11,800 جنيه

مدير عام: 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه

الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه

وتأتي هذه الزيادة استكمالاً لجهود الدولة في دعم العاملين بالجهاز الحكومي وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

طرق متعددة لصرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية مجموعة من القنوات لصرف المرتبات لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات، حيث يمكن للعاملين صرف رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بجميع المحافظات، أو من خلال مكاتب البريد المصري التي يتجاوز عددها 4600 مكتب على مستوى الجمهورية.

كما يمكن استخدام ماكينات فوري والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة في إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتيسير المعاملات المالية للمواطنين، وضمان سهولة المستحقات المالية دون التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي.