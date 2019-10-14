موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2019

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري لعام 2019 يوم 20 من الشهر نفسه، وذلك حسب ما تم إعلانه سابقا من قبل الوزارة، بتقديم رواتب العاملين في الدولة بدءا من شهر أغسطس الماضي وحتى شهر أكتوبر.







صرف مرتبات أكتوبر 2019

وكانت وزارة المالية أعلنت من قبل أنه يتم تقديم موعد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وذلك أنه سيتم صرف مرتبات أغسطس بدءا من ٨ من نفس الشهر، وذلك لمزامنة عيد الأضحى وبدء عمل الموازنة الجديدة، وصرف ومرتبات سبتمبر يوم ١٥من الشهر نفسه، وصرف مرتبات أكتوبر يوم ٢٠ من الشهر نفسه.

هل قرأت هذا؟

جريمة دولية| فيديو محمد رمضان يقود طائرة وبيان رسمي من مصر للطيران







موعد صرف مرتبات أكتوبر 2019

أكد مسئول في وزارة المالية أنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة، فى الفترة ما بين يومي 24 و28 من كل شهر ميلادي، أما إذا وافق أحد هذه الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية فيكون الصرف عن طريق التحويل على حسابات الرواتب للموظفين بالدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

صرف متأخرات رواتب العاملين

ويتم صرف متأخرات الرواتب للعاملين وما في حكمها مما يتقاضاه العاملون بدءا من يوم الثامن في الشهر الميلادي إلى يوم 10 في نفس الشهر.