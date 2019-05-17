الحكومة تقرر صرف مرتبات شهر مايو مبكرا بمناسبة رمضان وعيد الفطر

أعلنت الحكومة عن صرف مرتبات شهر مايو مبكرا بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وذلك ليستعد المواطنين لاستقبال عيد الفطر في لافتة طيبة من الحكومة بتقديم موعد صرف المرتبات ليستفيد موظفي القطاع الحكومي من المرتبات مبكرا، وتقرر صرف الرواتب بداية من 23 مايو الجاري بدلا من الانتظار إلى نهاية الشهر، وشددت وزارة المالية على تنفيذ قرار الحكومة والالتزام بالتعليمات وتقديم موعد صرف المرتبات والأجور.

صرف الرواتب والأجور مبكرا

قررت الحكومة صرف مرتبات العاملين في القطاع الحكومي مبكرا تيسيرًا على العاملين بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وذلك في إجراء استثنائي غير مسبوق وجاء ذلك ضمن تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019.

رد فعل الموظفين في القطاع الحكومي

لاقى هذا القرار استحسان الجميع مؤكدين أنه قرار في مصلحة الجميع لمساعدتهم في قضاء حوائجهم مبكرا حيث أن الجميع يجهز لاستقبال عيد الفطر المبارك وهناك الكثير من الطقوس المعتادة على الجميع وهي شراء مستلزمات عيد الفطر وملابس جديدة للأبناء وأن تبكير صرف المرتبات سيساعد كثيرا في قضاء تلك الأمور مبكرا ويشعر الموظفين بتقدير الدولة لهم في الكثير من الأحيان