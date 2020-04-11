موعد صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة الاثنين.. ولكن رسائل من الحكومة قبل الصرف

أعلنت الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة عن إجراءات جديدة بشأن صرف المنحة المقدرة ب 500 جنية للعمالة الغير منتظمة لمدة ثلاثة أشهر، حيث أوضحت أن الصرف سيبدأ من يوم الإثنين القادم الموافق 13 من شهر أبريل 2020 ويستمر حتى الخميس الموافق 16 أبريل، وينتظر جميع المتقدمين إلى تلك المنحة إلى استلام رسالة نصية على الهاتف من رقم 2030 موضح فيها موعد الصرف، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها مصر من أجل الحد من التزاحم فى الطوابير أمام مكاتب البريد والبنوك، وذلك منعا لانتشار العدوى بالمرض الخطير الذى ظهر مؤخرا كوفيد 19 أو الشهير بفيروس كورونا.

وزير القوى العاملة تم استبعاد نصف مليون متقدم للمنحة

اوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه تم الإنتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة على الموقع الإلكترونى الذين تخطو المليون و900 ألف مواطن ومواطنة ولكن تم استبعاد أكثر من نصف مليون متقدم نتيجة لأنهم يمتلكون حيازات زراعية وممتلكات عقارية، وأوضح ان عدد المستحقين للدعم وفقا لمن تقدمو مليون و400 ألف فقط، وأكد أن كل من لم يتمكن من التقديم سيتم إعطائه فرص ثانية للتقديم مرة أخرى موخرا، ولكن بعد الصرف لكل من لهم الحق فى الدعم من المتقدمين الحاليين.

موعد وأماكن صرف منحة 500 جنية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان على كل المتقدمين بمنحة الدعم المقدرة ب500 جنية الانتظار يوم الأحد 12 أبريل لاستلام رسالة نصية من رقم 2030 فيها مكان صرف المنحة والموعد، وذلك وفقا لما تم اعلانه مؤخرا بأن الصرف يستمر لمدة ثلاث ايام من يوم الإثنين 13 أبريل حتى الأربعاء 15 أبريل، وناشد الوزير بعدم الذهاب إلى مكتب البريد قبل استلام الرسالة النصية عبر الهاتف.

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