صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر، خلال ساعات قليلة سوف نحتفل في مصر وشتى مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الأضحى المبارك، ولهذا فإننا سوف نسلط الضوء في هذا التقرير على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى كافة المحافظات المصرية، وذلك لأن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عادة ما يبدأ أولاً بأداء صلاة العيد ثم الاستماع لخطبة العيد، ثم يذهب المصلين بعد ذلك إلى منازلهم من أجل تناول طعام الإفطار والقيام بعملية ذبح الأضحية.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة المحافظات المصرية، حيث أن هناك فروقاً في التوقيت في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك من محافظة لأخرى وفقاً لموقع تلك المحافظة من حيث خطوط العرض والطول.

ووفقاً لتقرير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن أول من يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر هم سكان مدينة طابا في شبه جزيرة سيناء حيث ستكون صلاة عيد الأضحى بها في تمام الساعة الخامسة وال 31 دقيقة، وأخر مدينة سيؤدى بها صلاة عيد الأضحى المبارك هي مدينة السلوم في الغرب على الحدود المصرية الليبية حيث ستكون صلاة عيد الأضحى المبارك بها في تمام الساعة السادسة و6 دقائق.

وفي هذا الجدول سوف نعرض موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في المدن والمحافظات المصرية كالتالي:-