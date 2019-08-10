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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر

كتب أشرف السيدفي آخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر
موعد صلاة عيد الاضحي المبارك 2019

صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر، خلال ساعات قليلة سوف نحتفل في مصر وشتى مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الأضحى المبارك، ولهذا فإننا سوف نسلط الضوء في هذا التقرير على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى كافة المحافظات المصرية، وذلك لأن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عادة ما يبدأ أولاً بأداء صلاة العيد ثم الاستماع لخطبة العيد، ثم يذهب المصلين بعد ذلك إلى منازلهم من أجل تناول طعام الإفطار والقيام بعملية ذبح الأضحية.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة المحافظات المصرية، حيث أن هناك فروقاً في التوقيت في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك من محافظة لأخرى وفقاً لموقع تلك المحافظة من حيث خطوط العرض والطول.

ووفقاً لتقرير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن أول من يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر هم سكان مدينة طابا في شبه جزيرة سيناء حيث ستكون صلاة عيد الأضحى بها في تمام الساعة الخامسة وال 31 دقيقة، وأخر مدينة سيؤدى بها صلاة عيد الأضحى المبارك هي مدينة السلوم في الغرب على الحدود المصرية الليبية حيث ستكون صلاة عيد الأضحى المبارك بها في تمام الساعة السادسة و6 دقائق.

وفي هذا الجدول سوف نعرض موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في المدن والمحافظات المصرية كالتالي:-

المدينةموعد صلاة عيد الأضحى المبارك
طابا5:31
العريش ونويبع5:33
حلايب5:34
سانت كاترين وشرم الشيخ5:36
شلاتين5:37
مدينة الطور5:38
بورسعيد والغردقة5:39
السويس والاسماعيلية5:40
المنصورة والزقازيق5:43
بنها وكفر الشيخ5:44
القاهرة والجيزة وطنطا وشبين الكوم5:45
دمنهور5:46
الفيوم وبني سويف وأسوان5:47
الاسكندرية وسوهاج5:48
أسيوط5:49
المنيا5:50
أبوسمبل5:54
الخارجة5:55
مرسى مطروح5:59
السلوم6:06

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عن الكاتب

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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