موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات المصرية 2019 – 1440

تتبقى أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1440 – 2019 ، هذا بعد أن قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن كون يوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 هو يوم عرفات ، وبذلك يصبح يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وفي الوقت الراهن يقوم الملايين من الأشخاص داخل جمهورية مصر العربية بالبحث عن موعد اداء صلاة عيد الأضحى المبارك ، وذلك في مختلف المحافظات والمدن المصرية.
موعد صلاة عيد الأضحى 2019
ومن المستحب أن يذهب جميع المسلمين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف الساحات العامة والمساجد ، ومن السنة والمستحب أداء الصلاة في الساحات، كما يفضل اصطحاب النساء والأطفال لأداء صلاة العيد ، وذلك لإدخال السرور على قلوب المسلمين ، وانتشار البهجة والسعادة بين المسلمين.
- محافظة القاهرة في تمام الساعة 05:51 صباحا.
- محافظة الجيزة في تمام الساعة 05:51 صباحا.
- محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 05:54 صباحا.
- محافظة الغربية في تمام الساعة 05:57 صباحا.
- محافظة الشرقية في تمام الساعة 05:56 صباحا.
- محافظة البحيرة في تمام الساعة 05:59 صباحا.
- محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 06:01 صباحا.
- محافظة دمياط في تمام الساعة 05:54 صباحا.
- محافظة المنوفية في تمام الساعة 05:58 صباحا.
- محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 05:52 صباحا.
- محافظة مرسى مطروح في تمام الساعة 06:12 صباحا.
- محافظة بورسعيد في تمام الساعة 05:52 صباحا.
- محافظة السويس في تمام الساعة 05:52 صباحا.
- محافظة الفيوم في تمام الساعة 05:59 صباحا.
- محافظة سوهاج في تمام الساعة 05:58 صباحا.
- محافظة المنيا في تمام الساعة 06:01 صباحا.
- محافظة بني سويف في تمام الساعة 05:58 صباحا.
- محافظة الأقصر في تمام الساعة 06:01 صباحا.
- محافظة قنا في تمام الساعة 05:54 صباحا.
- محافظة أسوان في تمام الساعة 05:55 صباحا.
- محافظة أسيوط في تمام الساعة 06:00 صباحا.
- مدينة حلايب وشلاتين في تمام الساعة 05:45 صباحا.
- مدينة الغردقة في تمام الساعة 05:49 صباحا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في نويبع في تمام الساعة 05:44 صباحا.
- موعد صلاة العيد في العريش في تمام الساعة 05:46 صباحا.
- موعد صلاة العيد طابا في تمام الساعة 05:37 صباحا.
- موعد صلاة العيد طور سيناء في تمام الساعة 05:49 صباحا.
- مدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 05:47 صباحا.
- موعد صلاة العيد في سانت كاترين في تمام الساعة 05:47 صباحا.
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