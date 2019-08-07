موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات المصرية 2019 – 1440

تتبقى أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1440 – 2019 ، هذا بعد أن قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن كون يوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 هو يوم عرفات ، وبذلك يصبح يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وفي الوقت الراهن يقوم الملايين من الأشخاص داخل جمهورية مصر العربية بالبحث عن موعد اداء صلاة عيد الأضحى المبارك ، وذلك في مختلف المحافظات والمدن المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2019

ومن المستحب أن يذهب جميع المسلمين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف الساحات العامة والمساجد ، ومن السنة والمستحب أداء الصلاة في الساحات، كما يفضل اصطحاب النساء والأطفال لأداء صلاة العيد ، وذلك لإدخال السرور على قلوب المسلمين ، وانتشار البهجة والسعادة بين المسلمين.