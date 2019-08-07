 التخطي إلى المحتوى

موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات المصرية 2019 – 1440

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

تتبقى أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1440 – 2019 ، هذا بعد أن قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن كون يوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 هو يوم عرفات ، وبذلك يصبح يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وفي الوقت الراهن يقوم الملايين من الأشخاص داخل جمهورية مصر العربية بالبحث عن موعد اداء صلاة عيد الأضحى المبارك ، وذلك في مختلف المحافظات والمدن المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2019

ومن المستحب أن يذهب جميع المسلمين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف الساحات العامة والمساجد ، ومن السنة والمستحب أداء الصلاة في الساحات، كما يفضل اصطحاب النساء والأطفال لأداء صلاة العيد ، وذلك لإدخال السرور على قلوب المسلمين ، وانتشار البهجة والسعادة بين المسلمين.

  • محافظة القاهرة في تمام الساعة 05:51 صباحا.
  • محافظة  الجيزة في تمام الساعة 05:51 صباحا.
  • محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 05:54 صباحا.
  • محافظة الغربية في تمام الساعة 05:57 صباحا.
  • محافظة الشرقية في تمام الساعة 05:56 صباحا.
  • محافظة البحيرة في تمام الساعة 05:59 صباحا.
  • محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 06:01 صباحا.
  • محافظة دمياط في تمام الساعة 05:54 صباحا.
  • محافظة المنوفية في تمام الساعة 05:58 صباحا.
  • محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 05:52 صباحا.
  • محافظة مرسى مطروح في تمام الساعة 06:12 صباحا.
  • محافظة بورسعيد في تمام الساعة 05:52 صباحا.
  • محافظة السويس في تمام الساعة 05:52 صباحا.
  • محافظة الفيوم في تمام الساعة 05:59 صباحا.
  • محافظة سوهاج في تمام الساعة 05:58 صباحا.
  • محافظة المنيا في تمام الساعة 06:01 صباحا.
  • محافظة بني سويف في تمام الساعة 05:58 صباحا.
  • محافظة الأقصر في تمام الساعة 06:01 صباحا.
  • محافظة قنا في تمام الساعة 05:54 صباحا.
  • محافظة أسوان في تمام الساعة 05:55 صباحا.
  • محافظة أسيوط في تمام الساعة 06:00 صباحا.
  • مدينة حلايب وشلاتين في تمام الساعة 05:45 صباحا.
  • مدينة الغردقة في تمام الساعة 05:49 صباحا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في نويبع في تمام الساعة 05:44 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في العريش في تمام الساعة 05:46 صباحا.
  • موعد صلاة العيد طابا في تمام الساعة 05:37 صباحا.
  • موعد صلاة العيد طور سيناء في تمام الساعة 05:49 صباحا.
  • مدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 05:47 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في سانت كاترين في تمام الساعة 05:47 صباحا.

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.