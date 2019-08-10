موعد صلاة عيد الاضحى 2019 في مصر – ميعاد صلاة العيد الكبير في جميع المدن والمحافظات المصرية

أول أيام عيد الأضحي المبارك في العام الحالي 2019 رسمياً سوف يوافق يوم الاحد 11 أغسطس 2019، حيث أكدت المحكمة العليابالمملكة العربية السعودية في بيان لها، أن الخميس الماضي الموافق 1 من أغسطس 2019 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1440، وأن يوم الجمعة 2 أغسطس هو غرة شهر ذي الحجة، وعلى ذاك فإن وقفة يوم عرفة سيوافق السبت 10/8/2019، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد الموافق 11/8/2019، وبناءاً على ذلك فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه توافقها مع ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، فسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019 في جمهورية مصر العربية هو الأحد الموافق 11 أغسطس 2019.

وهو نفس ما أعلنته الدول العربية والإسلامية، باستثناء سلطنة عمان حيث قالت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الرؤية، أنها لم تتمكن من رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الخميس 1 أغسطس، لتكون يوم الجمعة الثاني من أغسطس هو المتمم لشهر ذي القعدة، والسبت 3 أغسطس هو أول أيام ذي الحجة، ليكون أول أيام العيد الكبير في عمان هو يوم الإثنين الموافق الـ 12 من أغسطس خلافاً لباقي الدول، كما انضمت المغرب وموريتانيا لعمان وأعلنتا بداية أيام عيد الأضحى المبارك لديهما فى الثانى عشر من أغسطس.

ما هو أول أيام عيد الأضحي 2019

كان معهد بحوث الشمس، إحدى الهيئات التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن في خطاب رسمي سابقاً عن ميلاد هلال شهر ذي الحجة لسنة 1440 هجرية عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة و 12 دقيقة فجرا بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك يوم الخميس 29 من ذي القعدة، الذي وافق الأول من أغسطس.

وأعلن المعهد أنه من الناحية الفلكية، سيبقى الهلال الجديد في السماء بعد غروب شمس 29 ذي القعدة، في العالم العربي والعالم الإسلامي، لفترة تتراوح من 17 إلى 39 دقيقة، حيث تختلف تلك المدة بين كل مدينة والأخرى، وفيما يتعلق بمكة المكرمة سيبقى الهلال في سمائها لمدة تصل إلى نصف ساعة، أما القاهرة فسيكون الهلال ظاهراً في سمائها لمدة 32 دقيقة.

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 في مصر

والآن ننشر لحضراتكم جدولاً بموعد صلاة عيد الاضحى أو “العيد الكبير” 2019 في جميع المدن المصرية، حيث ننشر ميعاد صلاة عيد الاضحى 2019 في القاهرة والإسكندرية والسويس وطنطا والمنصورة وقنا ودمياط وأسيوط وبورسعيد والمنوفية وشبين الكوم والعريش وطابا وشرم الشيخ والمنيا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر، وغيرها من المحافظات والمدن المصرية، وإليكم الجدول:-