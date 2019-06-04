يستعد المسلمون اليوم من كل مكان لإستقبال عيد الفطر المبارك وإنهاء صيام شهر رمضان المبارك تقبل الله صيامه وقيامه منا ومنكم جميعاً ،ولذلك سوف نتعرف سوياً اليوم على موعد صلاة عيد الفطر المبارك وكيفية أداؤها ،ومن المعروف أن صلاة عيد الفطر المبارك هى فرض كفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ،وعيد الفطر المبارك هو المناسبة التي يحتفل بها المسلمون فرحةً لإكمال عدة صيامهم وعبادتهم وتقربهم إلى الله فهو يمثل الفوز أو النجاح في الإمتحان بعد الجد والإجتهاد وهذه هى فرحة العيد ،وأول أيام عيد الفطر المبارك يقومون الناس بمعايدة بعضهم البعض وإخراج الصدقات وأداء الصلاة ثم الإجتماع مع الأسر و العائلات وإنتشار الزيارات .

أداب صلاة عيد الفطر المبارك وكيفية أداؤها – صيغة تكبيرات العيد :

كما نعلم أنه من السنة القيام بتكبيرات العيد عند الذهاب إلى المسجد لإداء صلاة العيد ،كما يجب إخراج زكاة عيد الفطر قبل الذهاب إلى المسجد وأداء الصلاة ،ويجب التكبير ليلة عيد الفطر المبارك وهذه هى صيغة التكبير :

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

يستحب تناول وجبة من التمر قبل الذهاب إلى الصلاة كما يستحب التطيب والإغتسال وإرتداء الملابس الجديدة أو النظيفة والجميلة ،وكذلك يجب المعايدة وتهنئة الأخرين بقدوم العيد حتى يعم الفرح والسرور قلوب الجميع ،كما يجب أت يتم وصل الأرحام في هذا اليوم المبارك وزيارة الأقارب والأصدقاء والأن إليكم خطوات وكيفية أداء صلاة العيد .

عدد ركعات صلاة العيد هما ركعتين فقط .

في الركعة الأولى يتم التكبير سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقبل القيام بقراءة سورى الفاتحة وبعد قراءة سورة الفاتحة تتم قراءة سورة ق أو سورة الأعلى جهراً .

في الركعة الثانية يتم التكبير خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود ،ويجب بعد كل تكبيرة أن يقول المسلم :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

ويقرأ المسلم في الركعة الثانية سورة الغاشية أو سورة القمر ، ومن الجدير بالذكر أن صلاة العيد لها خطبتان بعد أداء الصلاة .

ولا تجوز صلاة النساء بجوار الرجال .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر :

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة : 5:19صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الجيزة : 5:19صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الإسكندرية :5:21صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة السويس :5:14صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة بور سعيد : 5:12صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة طو سيناء : 5:13صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة طابا : 5:06صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة العريش :5:06صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة سانت كاترين :5:11 صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة دمنهور : 5:20 صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة المنصورة :5:16صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة شرم الشيخ :5:12 صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة طنطا : 5:18 صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الزقازيق :5:17 صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة شبين الكوم :5:19صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الفيوم :5:22صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة بنها :5:18صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة كفر الشيخ :5:18صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة بني سويف : 5:21صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة المنيا :5:25صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة أسيوط :5:25صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة سوهاج :5:25صباحاً .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة قنا :5:22صباحاً .