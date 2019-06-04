موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 في مصر بكافة مدن ومحافظات الجمهورية

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت دار الافتاء المصرية يوم أمس الاثنين عن أن اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر ستكون الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019.

ويبدأ الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، بأداء صلاة عيد الفطر، والتي يتم تأديتها بعد طلوع شمس أول أيام العيد، ويستحب أن يتم أداؤها في المناطق والساحات المفتوحة ابتهاجاً لقدوم العيد.

وصلاة العيد عبارة عن ركعتين ، تبدأ الركعة بسبعة تكبيرات إحرام “الله أكبر” بعدها يقرأ الامام سورة الفاتحة وسورة من القرآن الكريم، ثم الركوع والسجود، ثم القيام للركعة الثانية والتي تبدأ بخمسة تكبيرات وبعد الانتهاء من التكبيرات الخمسة يقرأ الامام سورة الفاتحة ثم سورة من القرآن الكريم ثم يلي ذلك الركوع ثم السجود ثم قراءة التشهد والتسليم.

بعد ان يتم الانتهاء من صلاة العيد يبدأ الأمام في إلقاء خطبة العيد، لشكر الله عز وجل بأن أنعم علينا باتمام صيام شهر رمضان المبارك سألين المولي عز وجل أن يتقبله منا.

مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2019 بكافة مدن ومحافظات الجمهورية:-