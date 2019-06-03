موعد صلاة عيد الفطر 2019 في جميع المحافظات .. رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2019

بعد أن أكدت دار الإفتاء المصرية أن بعد غد الأبعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2019 وتزايد البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2019 في جميع محافظات الجمهورية، حيث تعتبر صلاة العيد من أهم وأحب الطقوس والعبادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، لذلك سوف نرصد لكم عبر هذا المقال توقيت صلاة العيد في كافة محافظات الجمهورية وجه قبلي ووجه بحري، حيث تختلف توقيت صلاة العيد دقائق من محافظة لآخرى.

موعد صلاة عيد الفطر 2019

تعتبر صلاة العيد من أحب العبادات يوم العيد خاصة مع سماع تكبيرات العيد وتهليل المصليين أثناء صلاة العيد، فرحة عارمة تعم بين الجميع لذلك سوف نرصد لكم توقيت صلاة العيد في جميع محافظات الجمهورية.

المحافظة توقيت الصلاة القاهرة 5:19 الجيزة 5:19 الإسكندرية 5:21 المنيا 5:25 أسيوط 5:25 بنى سويف 5:21 المنصورة 5:16 كفر الشيخ 5:18 قنا 5:22

رسائل تهنئة عيد الفطر 2019

كما نقدم لكم أرق عبارات التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومجموعة متميزة من أجدد رسائل ومسجات عيد الفطر المبارك 2019، وكل عام وأنتم بخير.