موعد عيد الأضحى 2019 في مصر والسعودية_ أول أيام شهر ذي الحجة 1440

موعد عيد الأضحى 2019 وأول أيام شهر ذي الحجة 1400 هجرياً نقدمه في هذا الموضوع، حيث يزداد البحث عن معرفة أول أيام عيد الأضحى المبارك في جميع الدول العربية والإسلامية، ومن أبرز الاحتفال بتلك المناسبة السعيدة هي تأدية مناسك الحج، وذبح أضحية العيد بعد الانتهاء من صلاة العيد، ثم توزيعها على الفقراء والمساكين، ويوجد من يقوم بزيادة الأقارب والأحباب، والخروج للحدائق والنوادي وتحضير اللحم للشوي وغيرها من الأمور المُعتاد عليها، ويقوم الكثير من الأشخاص إرسال التهاني والرسائل والصور للتهنئة بعيد الأضحى، التي تحمل الكلمات والعبارات الجميلة والدعوات التي تُسعد ملايين القلوب، كل عام وجميع الأمة الإسلامية بخير.

موعد عيد الأضحى 2019 :-

لن يتحدد بشكل قاطع حتى وقتنا هذا موعد عيد الأضحى 2019 في مصر والسعودية وكافة الدول العربية، وصرحت دار الأفتاء إنها لن تُصرح عن أول أيام عيد الأضحى، مؤكدة إنها سوف تُستطلع هلال ذي الحجة بعد مغيب شمس يوم 29 ذو القعدة، وهذا نفس المعلومات بالنسبة للملكة العربية السعودية.

حيث قامت البحوث الفلكية الخاصة بمصر بالإعلان أن من المتوقع يوم الثاني من أغسطس غرة ذي الحجة، وبالتالي تكون وقفة عيد الأضحى يوم 10 أغسطس، ويوم 11 أغسطس أول أيام العيد، علماً بإنه سوف يتم تحديد الموعد النهائي يوم الخميس القادم من هذا الشهر.

والجدير بالذكر أن الدول العربية والإسلامية سوف تتبع السعودية في بداية شهر ذي الحجة، للارتباط بموسم الحج.

موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1440 :-

شهر ذو العقدة لعام 2019 لن يكتمل الـ 30 يوم، حيث من المُتوقع مُشاهدة الهلال بشكل واضح في الأفق وهذا يكون مع مغيب شمس يوم الخميس الموافق 29 ذي القعدة 1440 هجرياً، وبناءً عليه يوافق أول شهر ذي الحجة يوافق يوم الجمعة 2_8_2019 ميلادياً.

موعد الوقوف يوم عرفة 2019 :-

يوافق موعد الوقوف بعرفات يوم السبت الموافق 10_8_2019 ميلادياً، وبهذا يكون مبيت حجاج بيت الحرام في لية يوم الجمعة، تقبل الله منكم وأنعم عليكم بالخير والبركة.

عدد اجازة عيد الاضحى في مصر :-

إجازة العيد تُشغل تفكير العديد من العاملين وهذا للتمتع بوقت كبير من الراحة والقسط وتقضية العيد، فمنهم من يسافر، ومنهم يقضيه من الأسرة والعائلة والأولاد، وفي حالة إذا كان عيد الأضحى يوم الأحد فسوف تكون أيام الإجازة هكذا:

يوم الجمعة 9 أغسطس يكون اجازة رسمية.

يوم السبت 10 أغسطس يكون وقفة عرفة.

يوم الأحد 11 أغسطس يكون أول أيام العيد.

يوم الإثنين 12 أغسطس يكون ثاني أيام العيد.

ينتهي العيد يوم الأربعاء 14 أغسطس وهذا يكون رابع يوم.

وفي الغالب يأخذ العاملين والموظفين بالدولة اجازة يوم الخميس، ويوم الجمعة والسبت اجازة رسمية، وهذا يكون عدد أيام الإجازات تسعة أيام، كل عام وأنتم بخير، وفي وجود أى معلومات جديدة سوف نرفقها لكم في هذا المقال، نتمنى لكل هيد سعيد ملئ بالفرحة والسعادة.

الأمور المستحبة يوم عيد الأضحى :-

من الأمور المُستحب فعلها في تلك المناسبة السعيدة على قلوب جميع المُسلمين يوم عيد الأضحى، الغُسل بنية يوم عيد الأضحى، وارتداء الملابس الجديدة النظيفة، والذهاب لأداء صلاة العيد جماعة في المسجد، ويمكنك إطعام الفقراء والمحتاجين أو توزيع الصدقات عليهم، زيارة الأقارب لتواصل صلة الرحمة التي أوصانا بها ديننا عدم قطعها، وأيضاً الإكثار من ذمر الله عز وجل والأدعية والتسابيح.