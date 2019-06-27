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موعد عيد الأضحى 2019 في مصر وباقي الدول العربية

كتب نورهان محمدفي آخر تحديث
موعد عيد الأضحى 2019 في مصر وباقي الدول العربية

موعد عيد الأضحى 2019 أصبح محط أنظار عدد كبير من المسلمين سواء في مصر أو باقي الدول العربية، الجدير بالذكر أن عيد الأضحى المبارك له أهمية كبري عند المسلمين فهذا العيد هو ثاني الأعياد بعد عيد الفطر المبارك، ويسمى بالعيد الكبير لأنة يتكون من أربعة أيام على عكس عيد الفطر فهو يتكون من ثلاثة أيام فقط، وحاليا يوجد بحث قوي على الأنترنت عن موعد عيد الأضحى 2019.

الهدف من هذا البحث هو الاستعداد لشراء أضحية العيد ومعرفة موعد وقفة عرفات، حيث يسبق العيد الأيام التسع من ذي الحجة والتي يتم فيهم أركان الحج خاصة أهم ركن يوم عرفة والذي يتم الذهاب إلى جبل عرفة والوقوف عليه أو في محيطه، كما توجد جملة تقول أن الحج عرفة، ندعو من الله عز وجل أن يرزق جميع المسلمين حج بيت الله الحرام.

موعد عيد الأضحى 2019

أعلن مركز الفلك الدولي بأن يوم 2 أغسطس 2019 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1440 وبذلك سوف يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019 يوم 11 أغسطس ويستمر العيد إلى يوم 14 أغسطس، من جانب أخر نوضح لجميع القراء بأن موعد عيد الأضحى المبارك سوف يكون موحد بين جميع الدول الإسلامية وكل عام وأنتم بخير.

 

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عيد الأضحى المبارك (2019_1440 )

سوف يتم تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مع بداية شهر أغسطس أي يوم 1 أغسطس وسوف يكون التحري سواء بالتلسكوب أو بالعين المجردة وبذلك سوف يتبع الرؤية جميع الدول العربية والأجنبية وبذلك تكون الرؤية موحده، وأن دولة السعودية هي التي سوف توضح الرؤية التي سوف يتفق عليها باقي البلدان لارتباط ذلك بموسم الحج.

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موعد عيد الأضحى 2019 في مصر وباقي الدول العربية

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية إلى العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية، ثم قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري، وأخيرا أعمل حاليا معدة ومقدمة برامج بقناة الصحة والجمال الفضائية.

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