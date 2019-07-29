موعد عيد الأضحى دار الإفتاء المصرية تعلن توقيت إستطلاع هلال شهر ذي الحجة

أوضحت اليوم دار الإفتاء في مصر، عن الموعد المرتقب لإستطلاع هلال شهر ذي الحجة، لإعلان موعد عيد الأضحي المبارك، وأعلن دار الإفتاء عن يوم الخميس القادم الموافق يوم 29 ذي القعدة، موعدآ لإستطلاع الهلال.

وسوف يتم الإعلان عن موعد عيد الأضحي المبارك، يوم الخميس القادم بعد المغرب، حسبمآ أعلنت دار الإفتاء المصرية وفقآ للبيان الذي قامت بنشرة علي الصفحة الرسمية علي موقع فيسبوك.

وحذرت دار الإفتاء المصرية من الأخبار المنتشرة حاليآ حول موعد عيد الأضحي المبارك علي صفحات التواصل الإجتماعي، موضحآ ان جميع هذه الأخبار المتداولة مغلوطة.

كما أشارت دار الإفتاء انها لم تعلن من قبل اي تفاصيل عن موعد وتوقيت عيد الأضحي، مضيفة ان إستطلاع الهلال يتم في يوم 29 من الشهر الهجري، وفقآ بما ه معترف به سنويآ.