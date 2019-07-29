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موعد عيد الأضحى دار الإفتاء المصرية تعلن توقيت إستطلاع هلال شهر ذي الحجة

كتب أحمد المهديفي آخر تحديث
موعد عيد الأضحى دار الإفتاء المصرية تعلن توقيت إستطلاع هلال شهر ذي الحجة
عيد الأضحي 2019

أوضحت اليوم دار الإفتاء في مصر، عن الموعد المرتقب لإستطلاع هلال شهر ذي الحجة، لإعلان موعد عيد الأضحي المبارك، وأعلن دار الإفتاء عن يوم الخميس القادم الموافق يوم 29 ذي القعدة، موعدآ لإستطلاع الهلال.

وسوف يتم الإعلان عن موعد عيد الأضحي المبارك، يوم الخميس القادم بعد المغرب، حسبمآ أعلنت دار الإفتاء المصرية وفقآ للبيان الذي قامت بنشرة علي الصفحة الرسمية علي موقع فيسبوك.

وحذرت دار الإفتاء المصرية من الأخبار المنتشرة حاليآ حول موعد عيد الأضحي المبارك علي صفحات التواصل الإجتماعي، موضحآ ان جميع هذه الأخبار المتداولة مغلوطة.

كما أشارت دار الإفتاء انها لم تعلن من قبل اي تفاصيل عن موعد وتوقيت عيد الأضحي، مضيفة ان إستطلاع الهلال يتم في يوم 29 من الشهر الهجري، وفقآ بما ه معترف به سنويآ.

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عن الكاتب

أحمد المهدي

كاتب ومحرر أخبار ومصمم جرافيك، مهتم بالقراءة والكتابة، وأعشق كرة القدم وخاصة كرة القدم العالمية، كما أحب الاطلاع على كل الجديد واساهم في تقديم محتوى عربي هادف.

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