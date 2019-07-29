موعد عيد الاضحى 2019.. تعرف على ميعاد وقفة عرفات 1440 وموعد صلاة العيد الكبير 2019 في مصر

أخبار موعد عيد الاضحى 2019، هو ما يبحث عنه العديد من متابعي المواقع الإلكترونية، حيث يهل علينا العيد بعد أيام قليلة، ونواصل معكم في السطور القادمة متابعة آخر أخبار موعد العيد الكبير 2019 في دول الوطن العربي، بالتزامن مع المملكة السعودية، ووقفة عرفة، حيث يعد عيد الأضحى من المناسبات الدينية التي يشتاق إليها المسلمون من العام للآخر، وذلك لأنه موسم الحج وأيضاً موسم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

موعد عيد الأضحى 2019 في مصر وكافة الدول العربية والإسلامية، حيث تتزايد الآن عمليات البحث عن ميعاد عيد الأضحى المبارك، ونشير إلى أنه يتم معرفة موعد عيد الأضحى 1440 أو العيد الكبير مثلما يطلق عليه غالبية المصريين فلكيا عن طريق الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة والتي تتم يوم 29 ذي القعدة، ولذا سنعرض من خلال هذا التقرير موعد وقفة عيد الأضحى ويوم عرفة فلكيا في جميع أرجاء الوطن العربي.

وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية أن الميعاد الفلكي لعيد الأضحي المبارك يوافق يوم الحادي عشر من شهر أغسطس المقبل وحتي يوم الـ 14 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تمنح الدولة أربع أيام العيد مع يوم وقفة عرفات عطلة حكومية لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص.

حيث أعلنت القوى العاملة، أنه سيتم منح أجازة عيد الأضحى المبارك لجميع العاملين في الدولة من الهيئات الحكومبة والوزارت من السبت 10 اغسطس الذي سيوافق يوم وقفة عرفات وحتي يوم الاربعاء الموافق 14 اغسطس رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

فللمسلمين عيدان، وهما عيد الفطر الذي يحل بعد شهر رمضان المبارك مباشرةً، وعيد الأضحى، وعيد الأضحى هو العيد الذي يحتفل به المسلمون إقتداءًا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي رأى في المنام أنه يذبح إبنه، إلى أن الله سبحانه وتعالى فداه بكبش عظيم، وقد نجح بالإختبار وكاد أن ينفذ البصيرة بالحقيقة، ولكنه كان إمتحان من الله سبحانه وتعالى تجاه سيدنا إبراهيم، وذبح سيدنا إبراهيم كبش فداء لولده، ويقتدي به المسلمون في ذلك العيد.

موعد عيد الاضحى ۲۰۱۹

فلكياً فإن موعد وقفة عرفات 2019 هو يوم السبت الموافق 10/8/2019، وبالتالي فإن أول ايام عيد الأضحى المبارك 2019 هو يوم الاحد 11/8/2019، ويستمر العيد الكبير 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 11/8/2019، وسيترتب على ذلك أخذ موظفي القطاع الخاص أجازة من السبت الى الاربعاء،حيث أن يوم الخميس من المحتمل أن يكون أجازة لبعض الموظفين بالدولة.

في هذا العيد يقوم المسلمون بذبح الأضاحي التي تختلف من أسرة لأخرى أو من شخص لآخر، حيث يذبح البعض الخرفان والماعز بينما يذبح الآخرون البقر، ويتم ذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى مباشرةً، ويتم التصدق بثلث الاضحية للفقراء والمساكين، والثلث الآخر للأقارب والأحباب على سبيل الهدية، والثلث الأخير لأهل بيت صاحب الفداء.

موعد صلاة العيد الكبير 2019 في مصر

موعد صلاة العيد في القاهرة في تمام الساعة 5:45 ص

موعد صلاة العيد في الجيزة في تمام الساعة 5:45 ص

موعد صلاة العيد في الإسكندرية في تمام الساعة 5:48 ص

موعد صلاة العيد في بورسعيد في تمام الساعة 5:39 ص

موعد صلاة العيد في السويس في تمام الساعة 05:40 ص

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهو يعد مناسبة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإحسان للفقراء والمساكين، وكذلك صلة الأرحام بين الأقارب والأصدقاء والجيران عن طريق الزيارات وتبادل لحوم الأضاحي والتهنئة بالعيد،أعاده الله علينا وعليكم جميعاً بالخير واليمن والبركات.