موعد عيد الفطر المبارك 2019 في مصر والدول العربية

يوجد بحث كبير على الإنترنت عن موعد عيد الفطر المبارك 2019 سواء في جمهورية مصر العربية أو في البلدان العربية، الجدير بالذكر أن عيد الفطر المبارك هو احتفال المسلمين بالإفطار بعد صوم شهر رمضان كاملا، حيث وصانا نبينا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم بضرورة الاحتفال بهذا العيد سنويا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ومن أهم طقوس عيد الفطر المبارك هو تناول الإفطار قبل الذهاب لصلاة العيد، بمعني تناول الفطور في بداية اليوم وارتداء ملابس جديدة نظيفة احتفالا بقدوم العيد، وقول تكبيرات العيد قبل صلاة العيد، ولابد من أداء صلاة العيد في المسجد أو في الساحات الكبري لأن هذه العادة سنة مؤكدة عن النبي محمد.

موعد عيد الفطر المبارك 2019

وفي طريقك للذهاب لتأدية صلاة العيد يجب تهنئة عدد كبير من المسلمين بهذه المناسبة العطرة وعند الرجوع من الصلاة عليك أتخاذ طريق أخر للعودة ومقابلة أناس جدد حتي تهنئهم بالعيد، وبالتالي تدخل البهجة على قلوب أكبر عدد من الأشخاص في هذا اليوم السعيد، ولكل من تسأل عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2019 سوف يوافق يوم الثلاثاء 4-6-2019 والموافق 1 من شهر شوال لعام 1440هــــــــــ وينتهي العيد يوم الجمعة الموافق 7-6-2019 وبذلك يأتي شهر رمضان المبارك 29 يوم فقط.

من جانبة صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي بأن عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 1440 هـــ سوف تكون 29 يوم فقط وبذلك سوف ينتهي شهر رمضان يوم الاثنين 3-6-2019 وينتهي معه أيام البركات، حيث أن جميع المسلمين ينتظرون هذا الشهر الكريم كل عام، حيث يكثرون فيه الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، كما تسلسل فيه الشياطين على مدار أيام هذا الشهر العظيم.