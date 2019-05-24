الفلك يُعلن مبكراً| رمضان 29 يوم ويحدد موعد عيد الفطر

أعلن معهد الفلك مبكراً عن موعد رؤية الهلال وذلك بالحسابات الفلكية والتي في الغالب تكون صحيحة، ولكن في مصر وفي الدول الإسلامية يكون شهر رمضان بالتحديد ورؤية الهلال قبل رمضان وقبل شوال من اختصاص دار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة، ولا يجوز لأحد الحديث عن رؤية الهلال من عدمه في اليوم الذي تعلن فيه دار الإفتاء عن رؤية الهلال، أو تقديم توقعات لوسائل الاعلام دون الرجوع لدار الإفتاء، وذلك لتجنب ظهور الاختلافات والشكوك بين الأفراد في المجتمع الإسلامي الواحد.

موعد عيد الفطر

أعلن معهد الفلك بأن رمضان سيكون 29 يوما وأن موعد عيد الفطر المبارك سيوافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، وذلك بعد حسابات الفلك التي يتم الاستعانة بها في الكثير من الأوقات لتحديد وتأكيد ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه.

موعد الرؤية

الوقت المحدد لرؤية الهلال يكون في نهاية الشهر، ويكون يوم 29 بالتحديد ويكون هناك الكثير من العوامل والمقومات التي تستخدمها دار الإفتاء خصوصا لتحديد شهر رمضان وشهر شوال، من حيث المكان والعوامل الجوية وتلاشي المعوقات التي يمكن أن تؤثر على رؤية الهلال من عدمه، وتكون رؤية الهلال مؤشرا على غرة الشهر الجديد وبناء عليه يتم تحديد الشهر اذا كان ناقصا فيكون 29 يوما أو يكون كاملا ويكون 30 يوما، ويساعد معهد الفلك في كل عام في تحديد ورؤية الهلال وتأكيد الأمر من دار الإفتاء في كل الدول الإسلامية.