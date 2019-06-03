“دار الأفتاء” موعد عيد الفطر 2019 بمصر|| وإجازات العاملين بالدولة البنوك والقطاع الحكومي والخاص

موعد عيد الفطر 2019 بمصر الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان 1440 ولذا فان دار الإفتاء المصرية، ممثله في الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تعلن رسمياً بأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك وهو أول أيام شهر شوال، وذلك لان جميع اللجان التي تستطلع هلال شهر شوال لن يتم رؤيته بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

موعد عيد الفطر 2019 بمصر

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يتم تحديد موعد عيد الفطر 2019 بناءً على استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال شهر شوال، وذلك يكون من غروب شمس يوم 29 رمضان والذي تم الاستطلاع بواسطة اللجان الخاصة، وعلى العكس من توقعات جميع المصريين بأن يوم الثلاثاء الموافق سوف يكون أول أيام عيد الفطر، إلا أن اللجان لم تستطيع رؤية هلال شهر شوال وبذلك أصبح يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

أجازة عيد الفطر

أجازة عيد الفطر في مصر كما هي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وتستمر للعاملين بالبنوك والقطاع العام حتى يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، على أن يبدأ العمل بجميع أجهزة الدولة والبنوك والبورصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019.

وبالنسبة للقطاع الخاص فهو يرجع دائماً إلى حالة احتياج العمل وهي أجازة مدفوعة الأجر، ولذا فمن يقوم بالعمل في أيام العيد والإجازات الرسمية يتم احتساب اليوم بأجر مضاعف.