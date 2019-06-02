موعد أول أيام عيد الفطر 2019-1440 ” فلكيا ” مصر والسعودية والكويت | توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2019

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2019-1440 في مصر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وجميع الدول العربية أصبح محط اهتمام الجميع لمعرفة غرة أول شهر شوال 1440 وهل سوف يأتي شهر رمضان مكتمل أم لأ، وسوف تقوم مراكز وهيئة الفلك والبحوث في تقدير حسابات فلكية لحساب موعد وتوقيت عيد الفطر 2019-1440 بجميع الدول العربية، حيث أوشك شهر رمضان 1440 على الإنتهاء سريعا، وبدأ نفحات ونسمات الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك 2019 ويتطلع الكثير من المسلمين في البحث عن موعد أيام عيد الفطر 1440، موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2019 وهذا ما سيتم عرضه عبر سطور المقال.

موعد عيد الفطر 2019-1440

قام جميع العلماء بالهيئة الفلكية والبحوث بتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2019-1440 بجميع الدول العربية يوم الثلاثاء القادم الموافق يوم 4 يونيو، على أن تكون وفقة عيد الفطر غدا الإثنين الموافق يوم 3 يونيو، وقد يكون هناك عدد من علماء الأزهر الشريف يقومون بتحرى هلال غرة شهر شوال غدا بعد صلاة العشاء وتأكيد توقعات الحسابات الفلكية.

توقيت صلاة عيد الفطر 1440

سوف يقومون جميع المسلمين لإداء صلاة عيد الفطر 2019-1440 بمختلف أماكن بالمحافظات والحدائق والجوامع والملاعب والمنتزهات، لذا يبحث الكثيرين لمعرفة موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر 2019-1440.