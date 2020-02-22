موعد عيد الفطر 2020 في مصر والدول العربية وموعد الصلاة

حيث هناك بحث لموعد عيد الفطر و سوف نعرض لكم في هذه المقال موعد عيد الفطر 2020 .

حيث يستمر عيد الفطر المبارك لمدة ثلاث أيام ويسمي هذا العيد بالعيد الصغير لأن عيد الأضحى المبارك يستمر لمدة 4 أيام وهو بذلك يطلق عليه العيد الأكبر، وكعادة المصريين والعرب يتناولون الكحك والبسكوت وأنواع الحلوي المختلفة خلال أيام العيد.

موعد عيد الفطر 2020

من الجدير بالعلم أن شهر رمضان 2020 سوف يكون 30 يوم فقط سواء في مصر و 29 يوم فقط السعودية وباقي الدول العربية أي أخر يوم من شهر رمضان المبارك سوف يكون يوم السبت 23-5-2020 ومن هنا سوف يكون أول أيام عيد الفطر 2020 يوم الأحد 24 مايو 2020 وبالفعل تم تحديد هذا الموعد فلكيا عن طريق رؤية هلال شهر شوال المبارك 2020 وسوف تحتفل السعودية بأول أيام عيد الفطر يوم 24 مايو 2020.

موعد صلاة عيد الفطر 2020 في مصر والدول العربية

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد صلاة عيد الفطر 2020 سواء في مصر أو في البلدان العربية ولذلك سوف نقدم لكم مواعيد صلاة العيد في محافظات جمهورية مصر العربية وأيضا بعض عواصم البلدان العربية ونتمنى لجميع المسلمين في أنحاء العالم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.