موعد ليلة القدر 2019 وأهم علاماتها وبعض الأدعية المستحبة في ليلة القدر

ليلة القدر خير من ألف شهر، هكذا وصف القرآن الكريم تلك الليلة العظيمة الذي يتعقبها المسلمون في كل أرجاء العالم، ويتساءلون عن موعدها، ففيها يغفر الله الذنوب ويمحي الخطايا، ونظراً لعظم مكانة ليلة القدر في قلب كل مسلم، نقدم لكم موعدها وأهم علاماتها وما هي الأدعية التي يستحب قولها خلال تلك الليلة المباركة.

موعد ليلة القدر :

حسم جمهور العلماء مسألة المجادلة في موعد ليلة القدر، فقد أكدوا بأنها تكون في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وبالتحديد تقع ضمن الليالي الوترية، على الجانب الآخر هناك من رجح بأنها توافق في الغالب ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم.

من ناحية أخرى، يجب علينا أن نتحرى كل الليالي الوترية، بدءاً من ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حيث اختلف الفقهاء في تحديد موعدها، فيجب علينا كمسلمين استغلال العشر الأواخر من رمضان للتقرب إلى الله عز وجل ونيل رضاه ورضوانه سبحانه وتعالى.

أهم الأعمال في ليلة القدر :

ليلة القدر هي خير من ألف شهر، فيجب على المسلم ان يسعى لاستغلالها بشكل مثالي :

• أداء الصلاة في مواعيدها، وقيام الليل، والتهجد إلى الله عز وجل في جوف الليل.

• الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتسبيح والذكر، ولا بأس من الاعتكاف في المسجد إن تمكن الفرد من ذلك، بأن ينقطع فقط لعبادة الله عز وجل.

أهم الأدعية المستحبة في ليلة القدر :