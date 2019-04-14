موعد ليلة النصف من شعبان 2019 والدعاء في هذه الليلة المباركة

عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن موعد ليلة النصف من شعبان 2019 وكيفيه الدعاء فيها وما هي أفضل الأعمال التي يجب القيام بها في هذه الليلة المباركة ومن هنا يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم كافة المعلومات عن تلك الليلة المباركة والأدعية المحبب ذكرها فيها، من جانب أخر نريد أن نذكركم بأن بداية شهر شعبان 2019 كانت يوم الأحد 7 أبريل الماضي، وكما تعلمون جميعا أن كل شهر هجري له مناسباته وأحداثه الخاصة، وأهم ما يميز شهر شعبان:

أن أعمال الإنسان المسلم ترفع إلى الله عز وجل، وهذه الأعمال تم تسجلها علي مدار سنة.

كان رسول الله يكثر من الصيام في هذا الشهر الفضيل.

موعد ليلة النصف من شعبان 2019

لكل من يبحث عن موعد هذه الليلة العظيمة المباركة والمختصة بدعاء معين قد ذكره لنا رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، حيث سوف توافق ليلة النصف من شعبان يوم السبت 20 من أبريل 2019 وبالنسبة لفضل هذه الليلة المباركة والتي لا يعلمها الكثير من المسلمين فسوف نذكره لكم في السطور القادمة.

يستحب على كل مسلم أن يصوم ليلة النصف من شعبان ويكثر من الدعاء فيها لله عز وجل بكل ما يتمني ويكثر من الصلاة، بحيث يصلي الصلوات الخمس ويزيد عليها بالنوافل أو بركعات شكر لله، وقيام الليل حيث أن الله ينزل إلى السماء الدنيا يوميا في أخر الليل بالأخص في الثلث الأخير من الليل ليشاهد عبادة في جميع بقاع الأرض ويتفقد أحوالهم وطلباتهم ويتقبل دعواتهم واستغفاراتهم، فمن يريد التقرب لله عليه استغلال هذه الفرصة وهذا التوقيت المهم جدا لكل مسلم.

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الدعاء في ليلة النصف من شعبان

ولكل مسلم يبحث عن دعاء ليلة النصف من شعبان، يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج دعاء هذه الليلة المباركة ونرجو من الله أن يتقبل دعائكم، وأن يرزقكم الصحة والعافية والرزق الوفير، وأن يبلغنا رمضان سالمين غانمين، وكل عام وحضراتكم بألف خير وسعادة.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=X4YArl4TyHw

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