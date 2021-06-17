موعد مباراة السودان وليبيا والقنوات الناقلة لكأس العرب

تنطلق مباريات كأس العرب 2021 بالدور التمهيدي بخروج المغلوب من مباراة واحدة، ويقام هذا الدور خلال شهر يونيو الجاري ويبدأ بمباراة منتخب السودان مع المنتخب الليبي في العاصمة القطرية الدوحة مساء يوم السبت 19 يونيو 2021، الفائز في مباراة السودان وليبيا يتأهل مباشرة إلى نهائيات البطولة التي تستضيفها قطر في ديسمبر 2021 ةتقام على ملعب كأس العالم، حيث ينضم الفائز لفرق المجموعة الرابعة القوية والتي تضم مصر والجزائر والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.

موعد مباراة السودان وليبيا في كأس العرب 2021

تقام المباراة على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف تكون بحضور جماهيري حيث تم طرح تذاكر المباراة للبيع على شبكة الإنترنت، نزلت بعثة منتخب السودان فور وصولها للدوحة بفندق كراون بلازا، وتخوض تدريباتها على ملاعب جامعة قطر، يقود منتخب ليبيا فنيًا المدرب الإسباني كليمنتي، والمباراة ستكون صعبة على كلا المنتخبين، موعد مباراة السودان وليبيا يوم السبت في كأس العرب تبدأ عند الساعة 8 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت، الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.

القنوات لمباراة السودان وليبيا

منتخب السودان يُقدم عروض جيدة مع المدير الفني الفرنسي فيلود، ونجح في التأهل إلى أمم إفريقيا القادمة على حساب واحد من أقوى منتخبات القارة وهو المنتخب الجنوب إفريقي، لكن المنتخب السوداني يواجه منتخب عنيد في بطولة كأس العرب وهو المنتخب الليبي، القنوات الناقلة لمباراة السودان وليبيا مباشرة هي قنوات الكاس المفتوحة.