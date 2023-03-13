موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا هل يغيب بنزيما عن اللقاء؟

تترقب جماهير الساحرة المستديرة موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2023، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب الريال سنتياغو برنابيو معقل الريال، وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في معقل الريدز ملعب آنفيلد بخماسية مقابل هدفين، ويحتاج أن تخرج مباراة العودة بالفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين فقط، أما ليفربول فيحتاج للفوز بفارق 4 أهداف للصعود للدور ربع النهائي، وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

20.00 : الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.

22.00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من مصر/ السودان/ ليبيا.

23.00 : الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت/ قطر/ البحرين.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

كان أنشليتو قد أخرج لوكا مودريتش، وتوني كروس من مباراة أسبانيول الأخيرة، في الشوط الثاني لإراحتهم من أجل مواجهة ليفربول، بينما كريم بنزيما غاب عن المباراة بعد أن انتظم في التدريبات الجماعية، وفيما يلي التشكيل المتوقع للريال.

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : روديجير/ داني كارفخال/ إيدر ميليتاو/ ناتشو.

خط الوسط : لوكا مودريتش/ أرولين تشواميني/ توني كروس.

خط الهجوم : كريم بن زيما، جونيور فينسيوس/ فيدي فالفيردي.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

تقابل الفريقين قبل هذه المباراة 10 مباريات حقق ريال مدريد الفوز في 6 مباريات، كان أخرها المباراة الماضية في أنفيلد في دور أل 16 من دوري أبطال أوروبا، سجل الريال 16 هدف في شباك ليفربول، بينما فاز ليفربول في 3 مباريات وسجل 13 هدف في شباك الملكي، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة يوم ألأربعاء القادم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة، وتذاع على قناة bein 4k بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول القادمة

يدخل ليفربول المباراة وهو في حالة سيئة فالفريق في الدوري الانجليزي، قد تلقى خسارة من برنموث بهدف دون مقابل، وأضاع محمد صلاح ركلة جزاء في المباراة، والفريق يحتل المركز السادس ومهدد بعدم اللعب في البطولات القارية العام القادم، بينما الريال فاز على أسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويصل للنقطة 56 في المركز الثاني، بعد برشلونة المتصدر برصيد 65 نقطة.