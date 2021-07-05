موعد مرتبات شهر 7: الحكومة تقرر تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2021

يبحث العاملون في الجهاز الإداري للدولة، عن موعد صرف المرتبات خلال يوليو، بعد قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقررت وزارة المالية المصرية، تقديم صرف مرتبات شهر يوليو، بالزيادة الجديدة، حتى يتسنى للموظفين صرف المرتبات مبكرًا، لقضاء احتياجاتهم، ومستلزماتهم قبل عيد الأضحى المبارك ورفع الضرر عنهم.
كما قررت وزارة المالية، تقديم موعد صرف المرتبات عن شهر أغسطس وسبتمبر، من ميزانية العام الجديد، وقررت وزارة المالية، تحديد مواعيد صرف المرتبات للوزارات، والهيات التابعة على خمسة أيام خلال شهر يوليو.
مواعيد صرف مستحقات العاملين خلال يوليو
وحددت وزارة المالية، مواعيد صرف مستحقات العاملين في الجهاز الإداري، خلال شهر يوليو، ويمكن للمواطنين صرفها من الصراف الآلي في المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وقررت وزارة المالية، صرف الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الموازنة الجديدة، ورفع الحد الأدني من المرتبات إلى 2400 جنيه، ومن المقرر صرف الزيادات الجديدة، التي تتضمن العلاوة الدورية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بـ غير المخاطبين، إضافة إلى الحافز الإضافي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مع رواتب الشهر المقبل.
صرف الزيادات الجديدة على شهر يوليو
أوضحت وزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر يوليو بداية من يوم 12 من نفس الشهر 2021، وفي محاولة لعدم الزحام على ماكينات الصراف الآلي، أوضحت وزارة المالية أن الرواتب ستكون متاحة في أى وقت في الصراف الآلي.
ولفتت إلى أنه يمكن لكل وزارة أو هيئة صرفها في الموعد المعلن، بدون الزحام أمام الماكينات للحفاظ على حياة المواطنين، وحماية لهم خاصة من انتشار فيروس كورونا.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021
- صرف مرتبات موظفي 33 وزارة وهيئة 12 مايو
- صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 13 يوليو
- صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو.
- صرف رواتب الوزارات والجهات الأخرى يومي الـ 26 و27 يوليو من 2021.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021
- صرف الرواتب لـ 33 وزارة وهيئة يوم 17 من شهر أغسطس.
- إضافة إلى صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 18 من شهر أغسطس.
- على أن يتم صرف مرتبات 14 وزارة وهيئة يوم 19 من شهر أغسطس.
- صرف باقى جميع الوزارة والهيئات الأخرى يوم 22، و23 من شهر أغسطس.
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر
- صرف 33 وزارة وهيئة المرتبات بداية من 21 سبتمبر،.
- صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 من شهر سبتمبر.
- إضافة إلى صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة في التاريخ المحدد يوم 23 من شهر سبتمبر.
- صرف جميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 من شهر سبتمبر.