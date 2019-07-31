موعد مسابقة التربية والتعليم الجديدة أغسطس 2019 tempcontract-emis-gov-eg

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وظائف شاغرة لديها للعمل في وظيفة معلم حيث تعاني الوزارة من وجود عجز على مستوى مدارس جميع المحافظات وقد قامت الوزارة بالإعلان عن مسابقة لتعيين اكثر من 65 ألف معلم من الرجال والنساء وقد نوهت الوزارة انه سوف يتم فتح باب التقديم للمسابقة في أغسطس 2019 ، وسوف يتمتع الفائزون في المسابقة بعقود دائمة وعقود مؤقتة على حسب التخصص

مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة أغسطس 2019 :

وقد صرح “الدكتور محمد عمرو” نائب وزير التربية والتعليم في وقت سابق ان السبب الرئيسي لهذه المسابقة هو سد العجز الموجود بجميع مدارس الجمهورية وبجميع المراحل التعليمية من الروضة وحتى مرحلة الثانوية .

وقد نوه عمرو أن المسابقة ستكون على درجة من الشفافية والنزاهة ولن تتدخل الوساطة في التعيينات حيث أنها تعتبر من اهم المسابقات التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم، وأشار انه في مسابقة وزارة التربية والتعليم السابقة التي تم تعيين 36 ألف معلم ومعلمة قد تم توفير سكن للفائزين في المسابقة وقم تم تعيين المعلمين بعقود مؤقتة وقد استلموا عملهم في بداية أبريل الماضي وانتهت العقود في 30 مايو 2019.

موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة أغسطس 2019:

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم انه من المقرر أن يتم فتح باب التقديمات لمسابقة وزارة التربية والتعليم بعد أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة وكما ذكرنا سابقا أن التعيينات ستكون بعقود دائمة وعقود مؤقتة على حسب احتياج المديريات التعليمية على مستوى المحافظات من كل تخصص .