اعرف موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 وشروط التقديم في المسابقة

يهتم الكثيرين من خريجي الجامعات المصرية والمعاهد بمسابقة وزارة التربية والتعليم وقد أعلنت الوزارة عن هذه المسابقة لسد العجز في المدارس على في جميع المراحل التعليمية من الروضة إلي المرحلة الثانوية في جميع المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وقد اثر العجز في المعلمين والمعلمات على سير الدراسية وقد أعلنت الوزارة أنها سوف تقوم بتعيين 65 ألف معلم لمدة ستة أشهر بعقود مؤقتة، ومن خلال السطور القادمة سوف ننشر لكم موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم.

موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم:

وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تعاني من عجز في أعداد المعلمين بأكثر من 65 ألف معلم على مستوي جميع المحافظات وتقوم الوزارة حاليا بحصر عدد المعلمين الذي تحتاجهم الوزارة لسد العجز، وسوف يستلم المعلمين الناجحين في مسابقة وزارة التربية والتعليم يونيو 2019 مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020، وسوف يتم فتح باب التقديم للمسابقة لتعيين 65 ألف معلم في منتصف يونيو 2019.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة:

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية .

شهادة الميلاد الكمبيوتر.

شهادة المؤهل الدراسي ويفضل أن يكون المؤهل تربويا ، ويجب أن غير المؤهلات التربوية يحملون شهادة تربوية

فيش جنائي حديث لا يكون مر عليه اكثر من ثلاثة اشهر

شهادة الخدمة العسكرية للرجال

أقرار الذمة المالية “موجود في البريد المصري”

استمارة 103 ع .ح من المديرية.

استمارة 105 تأمين ومعاش من المديرية.

استمارة فحص طبي من التأمين الصحي (نموذج 111).

شهادة تأهيل بالنسبة لذوى الاحتياجات والتي تفيد نسبة الإعاقة من الشؤون الاجتماعية.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم:

ويمكن التقديم في المسابقة لخريجي كلية التربية وكلية الآداب وكلية الخدمة الاجتماعية ، ويمكن التقديم إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وبعض المعلمين سوف يتم تعيينهم بشكل دائم بينما البعض يتم تعيينه بعقود مؤقتة.

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