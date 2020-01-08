موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في الدورة 51.. وأهم الجوائز

ينتظر الملايين في مصر والوطن العربي من عشاق القراءة، في مطلع كل عام، موعد بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظرا لما يحتويه من أعمال متنوعة في كل مناحي العلوم والأدب.







وحددت إدارة المعرض، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موعد انطلاق الدورة الحادية والخمسين للمعرض.

وفي إطار سياستنا في موقع “اليوم الإخباري” لتزويد كل قرائنا بما يحتاجون إليه، نعرض لكم في السطور التالية تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته الحادية والخمسين:







موعد انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” انطلاق الدورة الحادية والخمسين من المعرض يوم 22 يناير الجاري، على أن تنتهي في الرابع من شهر فبراير المقبل.

وأشارت إدارة المعرض، إلى إقامة المعرض في مدينة القاهرة الجديدة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك المرة الثانية على التوالي، بعدما كان يقام في أرض المعارض بمدينة نصر.







جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

يتم اختيار شخصية العام في الدورة الحادية والخمسين للمعرض، حيث وقع الاختيار هذا العام، على صاحب الفكر المميز والعالم الكبير جمال حمدان بجانب اختيار جمهورية السنغال لتكون ضيف شرف 2020.

وتعمل وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، في تقديم جوائز أخرى، وهي كما يلي:

جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل.

جائزة التراث.

جائزة الكتاب الأول.

جائزة أفضل ناشر.