موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2019 في جميع محافظات مصر

سنتعرف من خلال تلك المقالة على موعد صلاة العيد في مصر، حيث نتعرف على توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2019 في جميع المحافظات المصرية، القاهرة والإسكندرية والمنصورة والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية وسوهاج وأسوان وقنا وأسيوط وحلوان وحلايب وشلاتين وسيناء وبورسعيد والإسماعيلية وباقي المحافظات المصرية، بعدما تم الإعلان رسمياً من قبل دار الأفتاء المصرية أن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر شوال واول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت هناك حالة من المفاجأة لدي عدد كبير من المصريين بعدما أكدت دار الأفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن العيد سيكون بداية الأربعاء، حيث كانت تشير الأنباء قبل ذلك أن شهر رمضان سيكون منقوصاً، لكن كما اكدت دار الأفتاء يوم أمس أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وبهذا يختلف موعد العيد في مصر عن موعده في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، بينما دول فلسطين والأردن والعراق سيكون موعد عيد الفطر متماشياً مع مصر.

موعد صلاة العيد

عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أعلنت دار الإفتاء عن مواعيد صلاة العيد والصلوات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي جاءت كالتالي من خلال الصورتين القادمتين.