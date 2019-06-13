موعد وشروط التقديم في كلية الشرطة 2019- 2020 على الإنترنت للذكور والإناث واختبارات أكاديمية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة المصرية عن موعد وشروط التقديم في كلية الشرطة 2019/2020 لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى دفعة الضباط المتخصصين لعام 2019، حيث قررت فتح باب التقديم من 28 يوليو 2019 حتى 13 أغسطس من نفس العام، على أن تكون مدة التقديم 17 يوماً فقط، ثم تحديد مواعيد الاختبارات القبول والكشف الطبي، لهذا الأمر تابعوا معنا لتتعرفوا عن المزيد.

موعد وشروط التقديم في كلية الشرطة 2019 – 2020

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبويين مصريين، ولا يجوز الحصول على جنسية من دولة أخرى، وإلا سيكون الطالب مفصول من الكلية في حال حصولها بعد التحاقه للكلية.

الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل أو خارج مصر، أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية، أو الحصول على إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019 أو لأعوام سابقة ألا تتعدى عن 2016.

أكاديمية الشرطة تقبل الطلاب المقيدون في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، على أن يتم تقديم ما يثبت التحاقه بتلك الكليات مع مراعاة النسبة المئوية ألا يكون مجموع الدرجات لا يقل عن 65% في الأعوام السابقة من الكلية.

حسن سير وسلوك الطالب، على ألا يكون قد سبق له الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم الموضوعة في قانون العقوبات، أو ما يعادلها من جرائم مقيدة بالحريات أو أي جرائم أخرى مخلة بالشرف والأمانة، أو تعرض أقارب المتقدم لإحدى الجرائم السابقة حتى الدرجة الرابعة.

ألا يكون للمتقدم قد سبق له الفصل من الخدمة الحكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

ألا يكون تزوج قبل التحاقه بأكاديمية الشرطة، وغير ذلك يعتبر مفصولاً منها إذا تزوج أثناء قيده بها.

يشترط ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر 2019 عن 22 عاماً، وان يكون طول القامة لا يقل عن 170 سم، مع مراعاة توافر القوام من خلال احتساب ( الوزن = طول الطالب – 90).

اجتياز قبول الكشف الطبي، واستقاء الطالب شروط اللياقة الصحية والنفسية المتطلبة للعمل الأمني.

اجتياز جميع الاختبارات المقررة على الطالب للالتحاق بالأكاديمية.

يشترط لخريجي كلية الشرطة بخدمة الوزارة لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج، وفي حال عدم الرغبة يلتزم الطالب برد ضعف نفقات الدراسة في الكلية والتي وفرتها الكلية للطالب.

وفي حال ترك الطالب دراسته في الأكاديمية بعذر غير مقبول، يلتزم ولي الأمر بدفع كافة الأموال التي نفقتها الكلية والتي تحملتها وزارة الداخلية خلال فترة دراسته.

تعرف على … الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2019/2020 على موقع أكاديمية الشرطة المصرية

تقديم صورة البطاقة الشخصية وجه وظهر.

أصل شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومرفق معها بيان للدرجات.

أصل شهاد ميلاد كمبيوتر.

قيد عائلي للوالد صفحة 14.

صورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي إن أمكن.

في حال التحاق الطالب بكلية أو معهد، يتم تقديم أصل القيد مختوم من إدارة الكلية أو المعهد.

تقديم صورة البطاقة الشخصية ولي الأمر وجه وظهر، مع تقديم صورة شهادة مؤهل الوالد أو بيان درجاته.

صورة البطاقة الشخصية للوالدة الطالب وجه وظهر.

صورة معتمدة من قرار الوصايا أو صورة من بطاقة الوصي في حال وفاة الوالد فقط.

صورة للوالدين كارت طولي الاثنين معاً، وفي حال سفر الأب يتم تصوير كل فرد بمفرده ويضعوا بجوار بعضهم، مع توضيح السبب خلف الصورة سواء كان سفر الأب أو الانفصال.

صورة من مستندات المدخرات والأملاك والأسهم للوالد أو الوالدة.

تعرف … على التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2019 دفعة الضباط المتخصصين من عام 2017 حتى 2019

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، على أن يكون الحد الأدنى تقدير ( جيد) في إحدى التخصصات الفنية التي تتمثل في الطلبات الأساسية لوزارة الداخلية وهي كالآتي:

التخصصات الجامعية المطلوبة.

أولاً: شعبة الطب

طب بشري ( ذكور فقط).

طب أسنان ( ذكور فقط).

طب بيطري ( ذكور فقط).

علاج طبيعي ( ذكور وإناث).

تمريض ( ذكور وإناث).

صيدلة ( ذكور فقط).

كما مطلوب خريجين طب بشري من حاملي الدكتوراه والماجيستير أمراض (صدرية- قلب – كلى – جراحة مخ واعصاب – نساء وولادة – أنف واذن وحنجرة).

ثانياً: التخصصات الجامعية المطلوبة في كلية الشرطة 2019 من خريجين كلية الهندسة ذكور فقط.

هندسة حاسبات ومعلومات.

هندسة اتصالات وإلكترونيات.

هندسة ميكانيكا سيارات.

هندسة كهرباء قوى.

هندسة معمارية.

هندسة بحرية.

هندسة مدني.

هندسة مساحة.

هندسة طبية.

ثالثاً: تخصصات مطلوبة في كلية الشرطة 2019 من كليات أخرى:

زراعة ( ذكور فقط).

تربية رياضية ( ذكور فقط).

فنون تطبيقية قسم تصوير ( ذكور فقط).

تربية موسيقية ( ذكور فقط).

فنون جميلة قسم جرافيك ( ذكور فقط).

خدمة اجتماعية أقسام آداب – علم نفس – اجتماع ( ذكور واناث).

إعلام ( ذكور وإناث).

لغات ( انجليزي – روسي) ذكور وإناث.

لغات ( ألماني – فرنسي – إيطالي ) إناث فقط.

سياحة وفنادق ( إناث فقط).

طرق التقديم على موقع أكاديمية الشرطة 2019/2020 لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية

يمكنك التقديم والالتحاق بأكاديمية الشرطة عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت http://www.moiegypt.gov.eg

يمكنك متابعة نتائج الاختبارات على نفس الموقع، على أن يكون يتقدم الطالب بإحضار 4 صور وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي ومعهم شهادة الثانوية العامة أو إرفاق إيصال مكتب التنسيق وبيان درجات معتمدة من الإدارة التعليمية أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل.

عند التسجيل بنجاح يظهر للمتقدم رقم اللجنة ورقم السري الذي ستعامل به مع موقع الأكاديمية، وذلك لتعرف على مواعيد اختبارات التقديم للكلية.

يتم اختيار الطالب يوماً واحداً من بين 3 أيام، لأداء اختبارات القدرات، ثم يقوم بطباعة نموذج الإقرارات وأخر للقدرات، وذلك لتوقيع ولي الأمر وتسليمهما للكلية عند حضوره لاختبارات القدرات.

أوضح مساعد وزير الداخلية على أن يتوجه الطالب للكلية ومنها إلى منافذ تحصيل قيمة الدمغات والرسوم المقررة، ثم إلى لجنة تسليم الإقرارات ونموذج القدرات، وبعد ذلك يتسلم بطاقة التردد المعتمدة بختم اللجنة والموضح بها الرقم السري الخاص بالطالب.

الرقم السري المثبت أعلاه سيتواصل منه على موقع الكلية، ليتعرف منه على موعد أداء اختبارات القدرات الذي سبق واختاره.

من خلال الرقم السري سوف يتعرف منه على نتيجة اختبارات القدرات، وفي حال نجاحه ستظهر له رسالة تهنئة مع توضيع موعد اختبار كشف المقاس والقوام المخصص له وتعليمات الحضور، وبعد أداء الاختبار يدخل على موقع الكلية بالرقم السري ليعرف نتيجة الاختبار.

ما هي تفاصيل الكشف الطبي واختبارات الرياضية والبدنية في كلية الشرطة 2019 / 2020

بعد تقديم الطالب الأوراق المطلوبة، يتعرف على مواعيد الاختبارات من موقع الكلية، على أن يؤدي المتقدم الاختبارات الرياضية في كلية الشرطة بعدد من التمارين الرياضية المقررة.

يخضع الطالب بعد اختبارات التمارين الرياضية مباشرةً على كشف السمات لقياس القدرات العقلية والشخصية والميول المهني، ولا يحق للراسب أن يأتي مرة أخرى للإعادة في تلك الاختبارات.

عند الحضور للاختبارات الرياضية يجب أن يكون مع الطالب الأوراق والمستندات ( بطاقة الرقم القومي – 2 صورة شخصية – بطاقة التردد) بالإضافة إلى حقيبة بها ( ملابس اللياقة البدنية ( شورت – بنطلون رياضي – تي شيرت – مايوه شراب – طقم داخلي – منشفة – زجاجة مياه للشرب).

اختبارات البنات في كلية الشرطة