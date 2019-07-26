موعد وقفة عرفات.. مع أجمل بطاقات التهنئة بعيد الأضحي

نتابع معكم زوار موقع كلمة موعد وقفة عرفات و موعد عيد الأضحى المبارك لسنة 1440 لجميع دول الوطن العربي منها السعودية ومصر والجزائر ولبنان والأردن وعمان والمغرب والكويت والبحرين والسودان وفلسطين ودول الخليج العربي وغيرها، سوف نتعرف في هذا المقال على توقيت عيد الأضحى المبارك لسنة 2019، في هذا التوقيت يبحث الكثير من دول الوطن العربي عن اليوم الذي يظهر فيه هلال شهر ذي الحجه وهذا اليوم له مكانه كبيرة لكل المسلمين لأن في أول شهر ذي الحجه يذهب حجاج بيت الله لكي يقوموا بتأدية الركن الأعظم من الأسلام وهو حج بيت الله ويكون هذا في يوم التاسع من شهر ذي الحجة.

موقف دار الأفتاء المصرية من تحديد هلال ذي الحجة

المتحدث بأسم دار الإفتاء المصرية الدكتور “إبراهيم نجم” يقول أن دار الإفتاء تنتظر إصدار قرار السعودية في ما يتعلق بهذا الأمر لتحديد موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة و موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقاله أنه بمجرد أن تقوم المملكة العربية السعودية بإعلانها رسمياً عن موعد عيد الأضحى سوف نقوم بإصدار بيان يوضح أول أيام عيد الأضحى.

صور عيد الأضحي

موعد وقفة عيد الأضحي

رئيس قسم الشمس الدكتور محمد غريب يعلن أن يوم 10 أغسطس هو يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وهذا تبع الحسابات الفلكية التي تمت، وبالتالي فأن يوم 11 أغسطس هو اليوم الأول لعيد الأضحى.