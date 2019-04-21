موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019.. الهيئة الوطنية تُعلن عن 3 طرق لمعرفة مكان مقرك الانتخابي

تتواصل عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية، حيث تتوافد جموع الشعب المصري على أماكن ولجان الاستفتاء في كل المحافظات لقول كلمتهم خلال هذا المحفل، ونقدم لكم الآن موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 لكل المصريين في كل محافظات مصر، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاث طرق لمعرفة مكان لجنتك الانتخابية، هذا وقد بدأت عمليات المشاركة في الاستفتاء من السبت 20 أبريل، وتستمر حتى مساء يوم الإثنين 22 أبريل 2019.

الاستعلام عن موقع لجنة الاستفتاء عن طريق الهاتف

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات، خط ساخن للتواصل مع المواطنين للاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019، والرقم هو (141)، ويمكن الاتصال به من أي تليفون أرضي أو محمول، طريقة أخرى للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية، وهي عبر إرسال رسالة نصية بها “الرقم القومي”، وترسلها على رقم (5151)، وسيتم الرد عليك على الفور.

موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019

يمكنك معرفة مكان لجنتك، عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والاستعلام عن طريق “الرقم القومي” الخاص بك، وتظهر لك على الفور مكان اللجنة، ورابط الموقع هو:

موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019

كما يسعدنا، من خلال موقع كلمة مساعدتكم في معرفة مكان لجنة الاستفتاء، فقط ضع رقمك القومي في رد على الموضوع.

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