موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 بالرقم القومي.. أنزل شارك

ننشر رابط موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 تلك الخدمة المتميزة والتي يقدمها موقع “الهيئة الوطنية للانتخابات”، هذا وتبدأ من يوم السبت 20 أبريل 2019، عملية تصويت المصريين على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى مساء يوم الإثنين 22 أبريل 2019، لذا يبحث الجميع عن مكان لجنة الاستفتاء 2019 للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة، هذا وقد وجهت الهيئة العليا للانتخابات، الدعوة لعدد 55 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الاستفتاء.

الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 عن طريق الهاتف

يمكنك معرفة مكان لجنتك الانتخابية عن طريق الاتصال بالخط الساخن للوطنية للانتخابات، ورقم الخط الساخن هو (141)، ويتم الاتصال من أي هاتف محمول أو أرضي، كما يمكنك الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 الخاصة بك، عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم (5151)، على أن تكتب في تلك الرسالة رقمك القومي.

موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019

يقدم الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة معرفة والاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية 2019، ويتم الاستعلام عن طريق رقمك القومي، وعلى الفور، تظهر لك بيانات وعنوان لجنتك، وأيضا يظهر لك المكان في الخريطة، والموقع هو:

موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019

كما يسعدنا في موقع كلمة، مساعدتك لمعرفة مكان لجنتك، ضع رقمك القومي في تعليق على الموضوع، وسنحضر لك عنوان مقرك الانتخابي.

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