موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg استعلام فاتورة الأرضي أبريل 2019 وطرق التسديد

المصرية للاتصالات استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 في مصر، بدأ جميع مستخدمي خدمات التليفون الأرضي داخل جمهورية مصر العربية بالبحث خلال الأيام الماضية عن موعد إصدار الفاتورة الربع سنوية “فاتورة شهر أبريل” من العام الجاري، والمقرر إصدارها منتصف هذا الشهر، حيث تقوم الشركة المصرية للاتصالات أو ما تُعرف باسم شركة We بإصدار الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي لجميع المشتركين بفاتورة ربع سنوية.

وتُعد شركة المصرية للاتصالات “We” هي الأولى في جمهورية مصر العربية، حيث تقوم الشركة بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالتليفون الأرضي، والمحمول، وأيضاً الانترنت داخل مصر، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم كل تلك الخدمات للمستخدمين، حيث أن الشركة كانت قد أطلقت في عام 2017 خدمات المحمول للشبكة الرابعة في مصر، والتي تحمل اسم We.

وتنتشر شركة المصرية للاتصالات في جميع مناطق وأنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يمكن زيارة أي سنترال في الجمهورية من أجل الاستعلام عن الخدمات أو الشكاوي والاستفسار، كما أن هناك بعض الوكلاء في مختلف المناطق.

موقع المصرية للاتصالات

وقد تقرر أن يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 لمشتركي الخطوط الأرضية بنظام الربع سنوي يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أبريل الجاري، ويمكن للسادة المشتركين في الخط الأرضي، الذهاب إلى أقرب سنترال أو فرع تابع للشركة المصرية للاتصالات We من أجل الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي، كما يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة إلكترونياً من خلال موقع المصرية للاتصالات عبر الانترنت وذلك عبر زيارة الرابط المباشر المخصص للاستعلام عن الفواتير وهو: billing.te.eg ويقوم المستخدم بإدخال كود المنطقة التابع لها، ورقم التليفون الخاص به، وستظهر فوراً قيمة الفاتورة.

تسديد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019

ويمكن للمشتركين القيام بتسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر زيارة أقرب سنترال لكم وتسديد قيمة الفاتورة نقدياً، أو عن التسديد عن طريق من أقرب منفذ يقوم بتقديم خدمات الدفع الالكتروني مثل: فوري، وبي والموجودة في غالبية المحلات التجارية.

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