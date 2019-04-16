موقع المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل billing.te.eg

الشركة المصرية للاتصالات في مصر، أتاحت خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل عبر الرابط المباشر billing.te.eg وذلك من اجل معرفة فاتورة التليفون المنزلي، وذلك من خلال زيارة موقع المصرية للاتصالات علي شبكة الأنترنت، كما يمكن لجميع العملاء سداد قيمة فواتير التليفون من خلال الاستعلام بالتليفون أو رقم الحساب الخاص بكل مشترك، تأتي هذه الخدمة الإلكترونية من اجل تسهيل حركة دفع الفواتير الجديدة لشهر أبريل للعام الجاري، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والنت بأسفل هذا الموضوع حتي نسهل الأمر علي جميع المشتركين بكافة أنحاء الجمهورية فرجاء تابعونا.

المصرية للاتصالات أتاحت إمكانية دفع الفواتير عن طريق الذهاب إلى اقرب فرع من فروع السنترالات علي مستوي المحافظات المصرية، كما يمكن سداد الفواتير من خلال فوري أو مصاري أو فروع أمان، وختاما يمكن مساعدة جميع عملاء المصرية للاتصالات في معرفة فاتورة التليفون من خلال ترك أرقامكم بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور لكي تستطلعوا علي قيمة الاستهلاك.

موقع المصرية للاتصالات

يمكن الدخول علي الموقع الرسمي المصرية للاتصالات من اجل معرفة فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وذلك من خلال الرابط الموضح لحضراتكم بهذه المقالة، فبعد الدخول علي رابط billing.te.eg الشركة المصرية للاتصالات يستطيع أي مستعلم كتابة كود المنطقة ورقم التليفون بالحقول الفارغة كما هو موضح بالصورة العلوية من اجل اظهر الفواتير بشكل إلكتروني.

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