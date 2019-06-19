موقع تذكرتي أمم إفريقيا مصر 2019 tazkarti لحجز تذاكر مباريات البطولة وطريقة الحصول على بطاقة Fan ID

جاء موقع تذكرتي أمم إفريقيا مصر 2019 ليهتم به عشاق الكرة المصرية والإفريقية على حد السواء، حيث يعلم الجميع أن شركة تذكرتي هي المسؤولة عن بيع تذاكر تلك مباريات البطولة من بدايتها حتى نهايتها، كما هي المسؤولة أيضًا عن تأمين وتنظيم والإشراف الكامل عن كل ملاعب البطولة، وذلك من أجل إخراج مسلسل أمم إفريقيا على أكمل وجه ممكن، كما أكدت شركة tazkarti، أنها أخذت كافة الاحتياطات اللازمة من أجل توفير الأمن في تلك الملاعب وانتهاء عصر الشغب الكروي.

موقع تذكرتي أمم إفريقيا مصر

وعن كافة احتياطات الأمن في كل ملاعب البطولة، أكدت شركة tazkarti عبر موقعها الرسمي، أنها تمكنت بتجهيز أجهزة حديثة ومتطابقة للتقدم التكنولوجي من أجل مطابقة الهوية مع بطاقة التذكرة، كما تتواجد أجهزة حديثة على البوابات لكشف كافة الأدوات الغير شرعية التي يمتلكها بعض المشاغبين.

كما أكد موقع تذكرتي أمم إفريقيا، أنه سيتم إطلاق طائرات (الدرونز) من أجل تصوير وجوه جميع الوجوه المتواجدة داخل استادات البطولة، وتحديد شخصية كل من تسول له نفسه بالقيام بأي عمل غير شرعي، ومن خلال الرابط المتواجد أعلاه، يمكن شراء تذاكر مباريات منتخب مصر في البطولة وكافة مباريات الفرق الأخرى.

ومن خلال الضغط على خانة Fan Id، ستقوم بملئ كافة البيانات المطلوبة وسيتم إرسال رقم بطاقة Fan Id على الإيميل الخاص بك من أجل مشاهدة مباريات البطولة داخل الملاعب.