موقع تذكرتي tazkarti حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 | أسعار تذاكر أمم أفريقيا 2019

يبحث جماهير الكرة في جميع أنحاء العالم عن “ موقع تذكرتي” لكونه الموقع الرسمي لحجز تذاكر أمم أفريقيا لجميع المواطنين، وهناك بعض الخطوات التي تساعد جميع الباحثين عن موقع تذكرتي بعض الخطوات الواجب إتباعها للحصول على التذكرة بكل سهولة ويسر، حيث هناك الكثيرين من المشجعين الراغبين في حضور أمم أفريقيا والتي سوف تقام داخل أرض جمهورية مصر العربية في تاريخ من 21 بونيو وحتى 19 يوليو القادم، وأيضا قد يتطلع الجميع لمعرفة أسعار جميع التذاكر المتوفرة بأمم أفريقيا 2019 لجميع الدرجات بدأ من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة، والتي تتراوح من 150 جنيه وحتي 500 جنيه وأكثر. .tazkarti.
موقع تذكرتي حجز أمم أفريقيا 2019
يجب على جميع المتقدمين عبر موقع ” تذكرتي ” لحجز تذكرة حضور أمم أفريقيا، أتباع الخطوات التالية ويجب عليه إتباعها بكل دقة لحصول على التذكرة بنجاح.
- الدخول عبر موقع تذكرتي.
- يتم اختيار fan id.
- يتم تحديد الجنسية المصرية أو أي جنسية أخرى خاصة بالمشجع.
- يتم إضافة جميع البيانات المطلوبة : الدولة واللغة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
- سوف يقوم موقع تذكرتي بإرسال كود عبر رقم الهاتف المضاف والذي من خلاله سيتم استكمال جميع البيانات المطلوبة.
- إدخال البيانات الشخصية : الاسم كاملا ” الأسم الأول حتى الأخير”، واسم الأم كاملا.
- تسجيل فصيلة الدم والجنس.
- تسجيل الرقم القومي.
- إضافة صورة شخصية.
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