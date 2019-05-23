موقع تذكرتي دوت كوم tzkarati لحجز تذاكر المباريات الكترونيًا

الكثير من محبي الساحرة المستديرة في كل مكان يبحثون عن رابط موقع تذكرتي tazkarti من اجل حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يمكن حضور جميع المباريات أو اختيار أحدي المباريات التي سوف تقام بجمهورية مصر العربية بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوضيحها لجميع متابعي موقع كلمة دوت أورج، حيث يمكن الحصول علي بطاقة المشجع عن طريق شبكة الأنترنت دون الحاجة للذهاب إلي آماكن بيع تذاكر مباريات أمم أفريقيا المنتشرة في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

يعتبر موقع تذكرتي من المواقع الإلكترونية الجديدة التي من خلالها شراء أو بيع التذاكر الخاصة بالمباريات حيث يقدم الموقع الإلكترونية أمكانية تحديد مقعدك واختيار المباراة التي ستقام وكذلك الاطلاع علي موعد الحضور والمباراة وكذلك معرفة مكان الملعب، علما بان هناك العديد من الملاعب سوف تقام عليها تلك البطولة وهم ست ملاعب وقد تتضمن ملعب استاد القاهرة الدولي واستاد السلام والسويس والدفاع الجوي والإسكندرية والإسماعيلية، كما يمكن الاتصال علي الرقم الموحد من أجل تأكيد الحجز من خلال الرقم التالي 15355 أو عن طريق خطوات التسجيل التي سوف أقوم بتوضيحها لكم علي النحو التالي.

موقع تذكرتي دوت كوم tzkarati

زيارة موقع تذكرتي لحجز تذاكر أمم أفريقيا علي شبكة الأنترنت من ثم.

علي شبكة الأنترنت من ثم. اختيار الجنسية سواء كنت مصري أو تحمل جنسية اخرى.

أدخال بيانات الاتصال وهي بلد الجنسية ولغة التواصل والبريد الالكتروني ورقم الهاتف.

تفعيل تسجيل دخول موقع تذكرتي عن طريق الكود.

أدخال بياناتك الشخصية والعائلية.

كتابة الرقم القومي بالحقول الفارغة.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات في الحقول الفارغة سيتم تفعيل عضوية خاصة بك علي موقع تذكرتي من اجل تسجيل الدخول مستقبلا لشراء التذاكر أونلاين عن طريق الرابط الالكتروني tzkarati.com والذي من خلاله يمكن تعديل بياناتك أو تحديث بيانات الاتصال وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري.