موقع ” تذكرتي tazkarti ” أماكن شراء تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019 للأدوار الستة عشر وال8 والنصف نهائي

يعد موقع تذكرتي الموقع الرسمي للتسجيل ببطاقة المشجع الواجب توافرها أثناء شراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019 من المنافذ الموضحة أدناه، وصرحت شركة تذكرتي أنه تم تأمين جميع شبكات تذكرتي الإلكتروني من السرقة وتسهيل عمليات الحصول على تذاكر مباريات كأس إفريقيا 2019 لجميع المواطنين العرب والأفارقة.

يتقدم موقع تذكرتي tazkarti بفتح مراكز بيع تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019 لدور الستة عشر والثامن و نصف نهائي والنهائي خلال يوم 25 يونيو، وتستمر عمليات بيع التذاكر حتى تاريخ 9 يوليو القادم وذلك عبر المنافذ المحددة لبيع تذاكر أمم إفريقيا بدأ من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة، و تضيف شركة تذكرتي أنه هناك استقرار تام أثناء التسجيل في بطاقة المشجع عبر موقع تذكرتي .

موقع تذكرتي

يسعى موقع تذكرتي لتنفيذ جميع طلبات الجماهير العرب والأفارقة وتسهيل عمليات التسجيل ببطاقة fan id ” والتي تمكنه في شراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019 بكل سهولة ويسر، حيث أن تواجد بطاقة المشجع مع تذكرة المباراة تصريح مباشر لحضور المباراة المختارة من مباريات أمم إفريقيا 2019، يمكن لكل الراغبين في حضور مباريات أمم أفريقيا 2019 بالتسجيل عبر موقع تذكرتي للحصول على بطاقة المشجع أو بطاقة fan id.

مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019

تستضاف بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرض جمهورية مصر العربية وسط استعداد مكثف من الدولة وتجهيز قوي لجميع الملاعب المقرر إقامة المباريات عليها، ومع قرار إتحاد كرة القدم الإفريقية ” الكاف ” بزيادة أعداد المنتخبات المشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا هذا العام إلى 24 منتخب بدلا من 18 منتخب.

منافذ تذكرتي لبيع تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقى – وسط البلد- الزمالك -المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرم – المعادى – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلية – السويس). الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبى المعادى – نادى منتخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحى السادس بأكتوبر – نادى أصحاب الجياد بسموحة – نادى الشمس).

وقد وضعت شركة تذكرتى رقم مباشر للتواصل معهم في حالة الشكوى أو وجود صعوبة في تنفيذ أي خطوة من تسجيل بطاقة المشجع أو شراء التذكرة ” الخط الساخن 15355 “.