موقع دعم مصر لإضافة المواليد: الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم تظلمات

موقع دعم مصر لإضافة المواليد من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين المصريين، حيث توفر وزارة التموين موقع دعم مصر على الإنترنت حتى يُمكن من خلاله إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وتحديث البيانات في حالة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، بالإضافة إلى إمكانية الإستعلام عن البطاقات التالفة، وتقديم تظلمات غير المستحقين، فقد أعلنت وزارة التموين في وقت سابق أنه يُمكن إضافة المواليد من عام 2006 إلى عام 2013، وخاصةً بعد إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية عقب قيام الحكومة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

موقع دعم مصر لإضافة المواليد

أكدت وزارة التموين أن عدد الأطفال الذين سوف يتم إضافتهم إلى البطاقات التموينية يبلغ عددهم حوالي أكثر من 8 ملايين طفل، واليوم نُقدم لكم طريقة سهلة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول على موقع دعم مصر عبر الضغط على اسم الموقع

ثم أدخل رقم البطاقة الخاص بك، وبعد ذلك إختار المحافظة التابع لها.

بعد ذلك قم بإدخال الكود الرمزي الموجود بالشاشة.

ثم أدخل عدد أفراد أسرتك، والرقم القومي الخاص بكل فرد.

ثم إضغط على زر تحديث.

سوف يتم إنتقالك مباشرةً إلى صفحة جديدة، وهنا قم بإستكمال البيانات المطلوبة.

قم بإضافة المواليد الجدد، ورقم الهاتف، ورقم الدفع الإلكتروني، وبعد ذلك عليك تعديل صلة القرابة، ثم

إضغط حفظ.

ثم أدخل رقم الهاتف الأرضي، والبريد الإلكتروني.

في النهاية، قم بالضغط على تحديث البيانات، ثم إضغط على زر حفظ.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن بعض الأوراق التي يجب إحضارها لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بشكل سهل وسريع، وهذه الأوراق هي:

صورة الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.

صورة شخصية حديثة.

صور حديثة لشهادات ميلاد الأطفال المطلوب إضافتهم على البطاقة التموينية.

إيصال كهرباء جديد.

خطوات تقديم تظلمات بطاقات التموين

توجد بعض الفئات الغير مستحقة لدعم بطاقات التموين، ويوجد بعض المستحقين للدعم، ولكن تم حذفهم من بطاقات التموين، وهؤلاء الأشخاص يُمكنهم تقديم تظلمات من خلال موقع دعم مصر، وبعد تقديم التظلم، تقوم الوزارة ببحث التظلمات والبت فيها، وهناك مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها حذف غير المستحقين للدعم، وهذه المعايير هي:

الفئات التي يصل معدل إستهلاك فاتورة الكهرباء لديهم أكثر من 650 كيلو وات شهريًا.

الفئات التي يصل معدل إستهلاك فاتورة المحمول لديهم أكثر من 800 جنيه شهريًا.

الفئات التي تصل مصاريف أبنائهم إلى 30 ألف جنيه فأكثر.

الفئات التي تمتلك سيارة موديل 2014 فأحدث.

في حال واجهتكم اي مشكلات في التسجيل في موقع دعم مصر لإضافة المواليد أو كان لديكم أي استفسارات فاتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.