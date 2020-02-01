موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين وحقيقية فتح باب التظلمات 2020

تردد خلال الأيام الماضية فتح باب التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين ولكن كان رد وزارة التموين بالنفى، حيث نفى المتحدث الاعلامى لوزارة التموين ما تردد من شائعات بفتح باب التظلمات مرة أخرى حيث أكد أنه قد تم فتح باب التقديم التظلمات للمستبعدين من صرف السلع التموينية فى منتصف شهر سبتمبر اى ما تجاوز 165يوم.

خطوات تنشيط بطاقات التموين

يتم تنشيط بطاقات التموين بطريقتين

الطريقة الأولى: وهى بإرسال رسالة من الموبيل إلى رقم 6888 ونكتب فى الرسالة رقم البطاقة التموينية ورقم البطاقة الشخصية الرقم القومى وتضغط إرسال.

الطريقة الثانية: هى الدخول إلى الموقع الإلكترونى لوزارة التموين من هنا موقع دعم مصر ثم كتابة رقم الهاتف والرقم القومى.

الأشخاص الغير مستحقين للدعم

من يزداد استهلاك الكهرباء عن 1000 كيلو وات. من يمتلك أكثر من 15 فدان. من يدفع فاتورة تلفون المحمول أكثر من 800 جنية شهريا. من يدفع أكثر من 50 ألف جنية مصاريف دراسية لابناءة. من يذداد دخلة عن 12 ألف جنية شهريا. من يدفع ضرائب أكثر من 100 الف جنية.

صرف التموين لشهر يناير 2020

بدأت الوزارة بصرف الحصة التموينية للأسر لشهر يناير2020 بنفس شروط القديمة 2019 بدون تغير بالزيادة او النقصان حيث يحصل الفرد على 50 جنية سلع تموينية بالإضافة إلى صرف عدد 5 رغيف خبز للفرد بسعر 5 قروش للرغيف، وأعلنت الوزارة عن رقم تلقى الشكاوى 16528 و الإبلاغ عن اى تجاوزات.