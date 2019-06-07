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“موقع دعم مصر” موعد اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 وكافة المستندات المطلوبة للتقديم

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
“موقع دعم مصر” موعد اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 وكافة المستندات المطلوبة للتقديم
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2019

يترقب العديد من المواطنين، موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث قام وزير التموين في مارس الماضي بإعلانه عن أنه سيتم إضافة المواليد، وذلك للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الأسر الأكثر احتياجاً على البطاقات التموينية، حيث استلمت الوزارة ما يقرب من 6 ملايين طلب، وعبر ذلك التقرير سوف نقوم بموافيتكم بكل ما يخص اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليدكم ليصلكم المزيد من الأخبار.

موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019

والجدير بالذكر أن وزارة التموين قامت، بالإعلان عن إضافة المواليد من 2005 وحتى 2016، حيث فتحت وزارة التموين باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال الفترة من أول أغسطس حتى 7 نوفمبر 2018، ومن المقرر أن يتم إضافتهم لبطاقات التموين منتصف يونيو الجاري، وذلك طبقاً للإعلان السابق من وزير التموين.

كما يذكر أن وزارة التموين، قامت خلال الفترة الماضية على تنقية منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، وذلك عبر إعلانها عدة من المعايير لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، وذلك من خلال 3 مراحل، وقد قامت الوزارة بإيجاد إمكانية التظلم لمن ينطبق عليه أحد المعايير عبر الموقع الإلكتروني “دعم مصر”التابع لوزارة التموين.

الفئات التي ستحصل على إضافة المواليد أولا

  • الأشخاص مستفيدي من معاش تكافل وكرامة.
  • أبناء كل من الأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة الموسمية المؤقتة.
  • أبناء الأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة.
  •  الأشخاص مستفيدي الضمان.
"موقع دعم مصر" موعد اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 وكافة المستندات المطلوبة للتقديم

 المستندات المطلوبة لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين

  • صورة البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموينية ( بطاقة الرقم القومي).
  • صورة شخصية واضحة لصاحب بطاقة التموين.
  • أخر إيصال كهرباء لمسكن صاحب البطاقة.
  • شهادة ميلاد الأبناء القصر المراد إضافتهم.
  • الرقم القومي لكل من هو مدون في البطاقة.
  • لا يقل عمر الطفل الذي سيتم إضافته في بطاقة التموين عن سنتين ولا يزيد عمره عن 16 سنة، وذلك وفق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الحالات التي يتم من خلاها إيقاف بطاقة التموين الجديدة

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع العديد من الشروط، التي يتم من خلالها وقف التعامل ببطاقة التموين، وعدم استطاعت مالكها من صرف مقرراته التموينية خلال الشهر، ولكن يمكن استرجاع البطاقة مرة أخرى بالتقدم إلى مكتب التموين وتقديم طلب استرجاع البطاقة التموينية مع إزالة سبب وقف البطاقة، وتتمثل هذه الشروط في الأتي:

  • عدم تحديث البطاقة التموينية حتى هذه الفترة.
  • لم يتم صرف مقررات تموينية لمدة 6 شهور.
  • اكتشاف أسماء متكررة في بطاقة التموين.

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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