“موقع دعم مصر” موعد اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 وكافة المستندات المطلوبة للتقديم

والجدير بالذكر أن وزارة التموين قامت، بالإعلان عن إضافة المواليد من 2005 وحتى 2016، حيث فتحت وزارة التموين باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال الفترة من أول أغسطس حتى 7 نوفمبر 2018، ومن المقرر أن يتم إضافتهم لبطاقات التموين منتصف يونيو الجاري، وذلك طبقاً للإعلان السابق من وزير التموين.

كما يذكر أن وزارة التموين، قامت خلال الفترة الماضية على تنقية منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، وذلك عبر إعلانها عدة من المعايير لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، وذلك من خلال 3 مراحل، وقد قامت الوزارة بإيجاد إمكانية التظلم لمن ينطبق عليه أحد المعايير عبر الموقع الإلكتروني “دعم مصر”التابع لوزارة التموين.

الفئات التي ستحصل على إضافة المواليد أولا