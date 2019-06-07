“موقع دعم مصر” موعد اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019 وكافة المستندات المطلوبة للتقديم

يترقب العديد من المواطنين، موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث قام وزير التموين في مارس الماضي بإعلانه عن أنه سيتم إضافة المواليد، وذلك للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الأسر الأكثر احتياجاً على البطاقات التموينية، حيث استلمت الوزارة ما يقرب من 6 ملايين طلب، وعبر ذلك التقرير سوف نقوم بموافيتكم بكل ما يخص اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليدكم ليصلكم المزيد من الأخبار.
موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019
المستندات المطلوبة لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين
- صورة البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموينية ( بطاقة الرقم القومي).
- صورة شخصية واضحة لصاحب بطاقة التموين.
- أخر إيصال كهرباء لمسكن صاحب البطاقة.
- شهادة ميلاد الأبناء القصر المراد إضافتهم.
- الرقم القومي لكل من هو مدون في البطاقة.
- لا يقل عمر الطفل الذي سيتم إضافته في بطاقة التموين عن سنتين ولا يزيد عمره عن 16 سنة، وذلك وفق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية.
الحالات التي يتم من خلاها إيقاف بطاقة التموين الجديدة
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع العديد من الشروط، التي يتم من خلالها وقف التعامل ببطاقة التموين، وعدم استطاعت مالكها من صرف مقرراته التموينية خلال الشهر، ولكن يمكن استرجاع البطاقة مرة أخرى بالتقدم إلى مكتب التموين وتقديم طلب استرجاع البطاقة التموينية مع إزالة سبب وقف البطاقة، وتتمثل هذه الشروط في الأتي:
- عدم تحديث البطاقة التموينية حتى هذه الفترة.
- لم يتم صرف مقررات تموينية لمدة 6 شهور.
- اكتشاف أسماء متكررة في بطاقة التموين.
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