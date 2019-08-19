موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقة التموين والوزارة توقف صرف السلع المدعمة أول سبتمبر من المستبعدين

يتابع المصريون أخبار موقع دعم مصر المخصص لتظلمات بطاقة التموين وأحدث أخباره هي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن بدءها في إلغاء إعطاء السلع المدعومة للأشخاص صاحبي البطاقة التموينية الذين صدر قرار باستبعادهم وفق القرار الصادر من لجنة العدالة الاجتماعية في بحثها في المرحلة الرابعة بدءًا 1 سبتمبر 2018 حيث أرسلت رسائل قصيرة على البونات الخاصة بتسليم السلع أو الخبز المدعم خلال شهر أغسطس وشهر سبتمبر، مع العلم أنه كما أعلن موقع دعم مصر أن المستبعدين لهم مجموعة من الشروط التي أدت إلى استبعادهم.

موقع دعم مصر يعلن عن آلية الاستبعاد من التموين

ولقد أعلن موقع دعم مصر عن الآلية التي يتم بها استبعاد الأشخاص من التموين وفق البحث الخاص بمرحلته الرابعة الذي تجريه لجنة العدالة الاجتماعية وهو :

إما أن يكون المستبعد من الأشخاص الذين يستهلكون معدل كهرباء كبير يصل إلى ألف كيلو/واط بصورة شهرية أو أكثر.

أو يكون المستبعد يمتلك ثلاث سيارات أو أكثر.

أو الذين يدفعون ضرائب قيمة مضافة تزيد عن 200 ألف جنيه.

أو أن المستبعد من التموين وفق موقع دعم مصر تظلمات التموين يدفع ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.

ويستبعد أيضًا الشخص الذي يمتلك سيارة حديثة موديل عام 2013 وأحدث.

أو من يمتلك أرض زراعية تصل مساحتها خمسة عشر فدان أو يزيد عن ذلك.

أو أن المستبعد يستورد ويدفع جمارك تزيد عن مائة ألف جنيه.

أو أنه يمتلك محمول يدفع ما يزيد عن ثماني مائة جنيه فاتورة.

أو أن المستبعد له أسرة يدفع مصاريف دراستها في المدارس تزيد عن خمسين ألف جنيه.

أو أن العائلة المستبعدة من التموين تحصل على راتب حكومي يقدر بـ اثنتي عشر ألف جنيه أو ما يزيد.

موقع دعم مصر مازال يتقبل تظلمات التموين 2019

ومازال موقع دعم مصر يتلقى تظلمات التموين لعام 2019 فإذا وجدت نفسك من الأشخاص الذيت تلقوا أي رسائل قصيرة على بونات صرف الخبز أو على البونات الخاصة بصرف السلع والتي تؤكد عدم استحقاقهم صرف الدعم فهو من المستبعدين في المرحلة الحالية أو السابقة، ويمكنك أن تقوم بتقديم تظلمات التموين 2019 بكل سهولة لو كنت من الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم معايير الاستبعاد السالف ذكرها في بداية الخبر، ويمكنك أن تعرف كيفية تقديم تظلمات التموين 2019 عبر موقع دعم مصر .

مستشار وزير التموين للتكنولوجيا: نظام موقع دعم مصر دقيق في استبعاداته

من جهته أكد مستشار وزارة التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، اللواء عمرو مدكور، أن التقنية التي يعمل بها موقع دعم مصر حديثة جدًا وتقوم باستبعاد الأشخاص الذين ينطبق عليهم شروط لجنة العدالة الاجتماعية فقط ولا يمسّ دعم الفئات التي تحتاج رعاية قصوى وكذلك المواطنين المحدودين الدخل، مع حرص الدولة على عدم مسّ أي أموال مستحقة لمستحقي الدعم، وهذا يؤكد عملية استخراج البطاقات التموينية الجديدة للأشخاص الذين ليس لديهم أي بطاقات من الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، أو الأشخاص الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي.