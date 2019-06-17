موقع وزارة التموين أدارة دعم مصر www.tamwin.com.eg لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين بالرقم القومي

يبحث المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية عن كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين حيث اعلن المتحدث باسم وزارة التموين علي الصفحة الرسمية لوزارة التموين علي موقع التواصل علي الرقم الموحد لاستقبال كافة الشكاوى حول مشكلات منظومة التموين حيث يمكن الاتصال علي الرقم الخط الساخن علي رقم (19959)، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة معرفة الرقم السري لبطاقة التموين.

موقع وزارة التموين أدارة دعم مصر

يمكن الدخول علي موقع وزارة التموين بكل سهولة علي الرابط الإلكتروني التالي www.tamwin.com.eg لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية وأيضا من اجل تقديم تظلمات على بطاقة التموين، كما يمكن الاستفادة من خدمة استعلام عن عدد افراد بطاقة التموين الذكية لكي يستطيع جميع الأشخاص المحذوفين من استرجاعهم مرة اخري من اجل الحصول علي الدعم الخاص بالتموين.

معرفة الرقم السري لبطاقة التموين بالرقم القومي

سنوضح لكم كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين الذكية، حيث يجب علي كل مستفيد الذهاب إلي اقرب مكتب تابع لوزارة التموين من اجل الاستعلام عن رقم الخط الإنتاج الحربي للتموين علي الرقم التالي (91237) وذلك لكي يتم تفعيل البطاقة التموينية وذلك من خلال أدخال الرقم القومي من ثم سيتم إعطاءك الرقم السري من اجل استخدام البطاقة في سحب السلع الغذائية والخبز، كما نرفق لحضراتكم مقطع فيديو يوضح خطوات الحصول علي الرقم السري لبطاقات التموين بالرقم القومي.