نائب برلماني يقدم طلب إحاطة ضد تطبيق إلكتروني يُعرّي النساء

قدم “خالد أبو طالب” النائب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري طلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس الوزراء بشأن ما نُشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتسبب في تصوير النساء عرايا افتراضياً.

وفي متن طلب الإحاطة، قال أبو طالب إن أحد متخصصي البرمجيات استطاع تطوير تطبيق إلكتروني يستطيع تجريد الأشخاص وخصوصاً النساء من ملابسهم بمجرد ضغطهم على زر فيه.

وأضاف عضو لجنة الدفاع بالبرلمان أن هذا التطبيق أثار جدلاً واسعاً في العديد من دول العالم مما جعل الحكومات تقرر حظر تداوله واتخاذ الإجراءات الصارمة لإغلاق التطبيق نظراً لما يمكن أن يسببه من كوارث.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الأمر غاية الخطورة، وينبئ بكوارث بالغة في مصر إذ يتنافى مع تقاليدنا كمجتمع شرقي، ويخالف عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، فضلًا عن أنه يهدد كيان المجتمع المصري، وتماسك الأسر المصرية، الأمر الذي يحتم علينا سرعة التعامل معه.

وطلب عضو لجنة الدفاع بالبرلمان من أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل عدم تداول هذا التطبيق، وتنفيذ القانون في حال استخدامه وإخطار الجهات الرسمية المنوط بها اتخاذ هذه الإجراءات.

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