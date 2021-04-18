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نبذة عن قناة سلطنة عمان العامة- والاقمار التي تبث من خلالها بترددات عالية

بواسطة زكريا منير
قناة عمان مباشر

تردد قناة عمان العامة هي قناة فضائية رسمية لسلطنة عمان يصل بث إرسالها من خلال اقمار عرب سات- نايل سات- هوت بيرد، تعد قناة رئيسية لاعداد تقارير الاخبار مع جدول منوع من البرامج الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي بالاصل تابعة للتلفزيون العماني ممثلاً بوزارة الاعلام، وهي قناة غير مشفرة، ينطلق لها بث مفتوحاً على مدار الساعة. كما يطلق تلفزيون عمان بث مباشراً على الموقع الرسمي في ميزة ستساهم بتوسعة نطاق المشاهدة لاي فرد اينما كان.

1 نبذة عن قناة عمان العامة
2 تردد قناة عمان العامة 2021

نبذة عن قناة عمان العامة

تعتبر قناة تلفزيون سلطنة العامة احدى القنوات الخليجية المفضلة وكانت بداية البث الخاص بها في 1974 عندما تم إطلاقها لاول مرة، فلديها كقناة عمانية مزيج من البرامج التي تلائم كافة الاذواق والاعمار وتقدم القناة الفضائية-Oman TV مواد إعلامية تساهم في ضمان صحة الأسرة ورفاهيها وتضم قناة عمان مسابقات مثل برنامج”الباب”، كما تذيع القناة نشرات الاخبار اليومية للشؤون العمانية والدولية، وتبث عبر عدة وساط من بينها التلفزيون والانترنت، ليصل بث القناة باعلى جودة وبدون تقطيع، وحدثت قناة عمان TV 2021 نطاق الترددات على جميع الاقمار وأهمها قمر نايل سات لتحسين مرافق وصول البث المرئي، بما يعكس تطلعات المشاهدين بالحصول على محتوى نوعي، وتبث قناة السلطنة على مدار 24 ساعة، ولا تحتاج لاشتراكات او فتح عضوية لمشاهدة البث الحي لقناة عمان العامة اونلاين، كما ان البث الفضائي للقناة مجاني لا يتبع اي نوع من للتشفير بالنسبة لقنوات عمان التلفزية المتوفرة على عدد من الاقمار بجودتين مختلفتين هما:( Oman TV HD،  Oman TV SD) في بث مباشر طوال اوقات اليوم، فيمكن استخدام نطاق الترددات الجديدة خاصة على قمر نايل سات[email protected]°W لإلتقاط اشارة قناة عمان العامة مباشرة بدون تقطيع او تشويش .

تردد قناة عمان العامة 2021

القمر الموقع المداري التردد معدل الترميز، معامل تصويب الخطا الجودة
عرب سات بدر 6 26.0°E 12456 H 27500، 3/4 SD-HD
نايل سات 201 7.0°W 12130 V 27500، 3/4 SD-HD
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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